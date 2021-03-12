«Никогда не разлучались»: на Кавказе в COVID-госпитале скончались знаменитые врачи-супруги

Это большая утрата, не скрывают в Минздраве Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии супруги, заслуженные врачи 63-летняя Мария и 69-летний Ильяс Эфендиевы, умерли в COVID-госпитале с разницей в 3 дня. Это большая утрата, не скрывают в республиканском Минздраве. Через месяц траура близкие нашли силы поделиться скорбной новостью.

Больше четверти века Мария Кральбиевна заведовала реанимацией в инфекционной больнице Нальчика. Сразу после окончания клинической ординатуры по детской анестезиологии-реаниматологии в Москве она вернулась в республику создавать из голых стен новое реанимационное отделение. Тщательно подбирала каждую медсестру и санитарку, вспоминают коллеги. Помимо этого Эфендиева много лет проработала главным специалистом-экспертом по детской анестезиологии-реаниматологии при Минздраве Кабардино-Балкарии.

Указом главы КБР за большой вклад в развитие здравоохранения, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд Марии Кральбиевне было присвоено почетное звание «Заслуженный врач»

Ильяс Эфендиев — заслуженный врач-хирург. «Специалист от бога» - говорили о нем в регионе. Ильяс Хамидович работал в поликлинике Нальчика с 1977 года! И творил настоящие чудеса. Эфендиев сделал практически невозможное, сумев спасти жизни пяти пациентов с ножевым ранением в сердце! Этот результат сегодня считается лучшим во всей Кабардино-Балкарии.

Фигура Ильяса Хамидовича стала одной из самых значащих для Городской клинической больницы в Нальчике

По рассказу детей, они всегда были подле друг друга, разлучались, разве что, на время работы. В пандемию Эфендиевых перевели на дистанционные дежурства — возраст все-таки. Но это не уберегло их от ковида. Первой заболела Мария Эфендиева, вскоре — муж. Ильяс Хамидович не тяжело болел, но захотел лечь в больницу, чтобы быть рядом с женой, которую из-за плохого самочувствия пришлось госпитализировать. В один день супруги оказались в одной палате. К сожалению, скоро Марию Кральбиевну забрали в реанимацию. В разлуке подорвалось здоровье Ильяса Хамидовича, следом в реанимацию попал и он.

Они лежали в соседних палатах. Первой умерла Мария Эфендиева. Печальное известие от Ильяса Хамидовича не стали скрывать. Он уже лежал в обычной палате и шел на поправку. Дети вспоминают, что отец очень переживал за организацию похорон. Просил, чтобы супругу предали земле в его родном селе, а его самого — рядом. Эфендиев предчувствовал, что не сможет жить без любимой. В ту же ночь, через три дня после ее смерти, врача-хирурга не стало.

Надо сказать, когда Марии Эфендиевой присудили почетное звание «Заслуженный врач Кабардино-Балкарии», она сказала, что для нее с мужем лучшей профессии быть не может.

- Семья – самая надежная и стабильная часть моей жизни, – улыбаясь, призналась Мария Кральбиевна. – Думаю, то, что мы с мужем оба врачи, помогает взаимопониманию.

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