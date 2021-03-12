В Чечне против беженца Ахмеда Закаева возбудили уголовное дело за призывы к терроризму

В этом материале, согласно заключению специалиста, содержатся высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне возбудили уголовное дело против Ахмеда Закаева. Он подозревается в публичных призывах к терроризму.

21 января 2021 года Ахмед Закаев в видеохостинге YouTube на канале под названием Akhmed Zakaev с целью призыва к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания терроризма опубликовал видео.

Согласно заключению специалиста, в этом ролике содержатся высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.

Из контекста ясно, что объектами насильственных действий должны стать чеченцы, поддерживающие единение с Россией и русские, работающие на это единение.

Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Чеченской Республике.

Напомним, Ахмед Закаев получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. В России его обвиняют в совершении общеуголовных преступлений и в терроризме в составе бандформирования, которое он создал.

Кстати, биография Ахмеда Закаева сама по себе довольно интересна. Так как начинал он как актер. Учился в Воронежском институте искусств. Играл небольшие роли в грозненском драматическом театре.

С началом первой чеченской ушел воевать против России. Участвовал в обороне селения Гойское, боях за Урус-Мартан, наступлении на Грозный в августе 1996-года. Как спецпредставитель Масхадова, с начала 2000-го немало колесил по всей западной Европе. Пытался вести переговоры и с Россией, требуя от Москвы для Чечни как можно более широкой автономии.