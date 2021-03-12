Биография Ахмеда Закаева: где сейчас скрывается лидер чеченских сепаратистов

Чеченский сепаратист Ахмед Закаев в Европе себя чувствует настоящей звездой Фото: EAST NEWS

В Европе Ахмеда Закаева признали политическим беженцем, «строителем демократии в Чечне» и «выдающимся пацифистом», а в России его до сих пор считают, несмотря на пожилой возраст, опасным террористом и возбудили против него - сложно сказать, какое по счету - уголовное дело. Рассказываем биографию Ахмеда Закаева и объясняем, где он сейчас и почему до сих пор на свободе.

АХМЕД ЗАКАЕВ В МОЛОДОСТИ

Ахмед Закаев родился в 1959 году в Казахстане, куда за 15 лет до этого была депортирована его семья. Вскоре Закаевы смогли вернуться в родной аул Урус-Мартан в Чечне.

Детство и юность будущего лидера чеченских сепаратистов прошли вполне мирно. После школы Ахмед Закаев поступил в Грозненское культпросветучилище на хореографическое отделение. После учебы в Воронежском государственном институте искусств вернулся в Грозный, где почти 10 лет служил актером местного драмтеатра имени Ханпаши Нурадилова. В начале 90-х Закаев возглавил Союз театральных деятелей Чечни и вошел в состав правления Союза театральных деятелей России, поэтому стал часто бывать в Москве. В 1994 году он принял предложение первого президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (в России включена в список террористичских организаций) Джохара Дудаева стать министром культуры ЧРИ.

АХМЕД ЗАКАЕВ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В ЧЕЧНЕ

С началом Первой чеченской войны Закаев стал принимать активное участие в боевых действиях и вскоре получил звание бригадного генерала ЧРИ. В августе 1996 года Закаев вместе с другими полевыми командирами спланировал и осуществить операцию по штурму Грозного, после которой были подписаны Хасавюртовские соглашения о перемирии.

Закаев вернулся к тому, чем занимался до войны - вновь стал министром культуры ЧРИ. Через пару месяцев он баллотировался в президенты республики, но выборы выиграл Аслан Масхадов, а Закаев получил пост вице-премьера правительства. В 2006 году его перевели на должность главы МИД. Любопытно, что к этому моменту он уже более 6 лет находился в бегах.

В августе 1999 года в Чечне возобновились боевые действия. Закаева поставили командиром «бригады особого назначения» (личный резерв президента Масхадова). В декабре Закаев попал в ДТП. Ушибы были незначительными, но он уехал за пределы республики для лечения и... больше не вернулся.

Ахмед Закаев в декабре 1999 года Фото: EAST NEWS

ГДЕ СЕЙЧАС АХМЕД ЗАКАЕВ

Имя Ахмеда Закаева всплыло в ноябре 2000 года - появилась информация о его назначении представителем президента ЧРИ в Турции и на Ближнем Востоке, а через год - спецпредставителем на Западе. Но Генпрокуратура РФ считала Закаева не политическим, а террористическим деятелем и объявила его международный розыск за вооруженный мятеж, организацию убийств мирного населения и сотрудников правоохранительных органов.

Вскоре удалось договориться о встрече Закаева с полпредом президента РФ в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым. Двухчасовой разговор проходил в международной зоне аэропорта «Шереметьево-2», поэтому Закаев спокойно покинул Россию.

Всего через полгода появилась реальна возможность экстрадировать Закаева - его арестовали в Копенгагене, где проходил «Всемирный чеченский конгресс» после обращения российских властей, но в итоге отпустили, посчитав неубедительными предоставленные доказательства о причастности Закаева к террористической деятельности. После освобождения в начале декабря 2002 года Закаев отправился в Великобританию. По прилету его арестовали, и... вновь отпустили - за Закаева внесли залог в 50 тысяч фунтов стерлингов актриса Ванесса Редгрейв и «Фондом гражданских свобод» Бориса Березовского.

Россия предъявила Закаеву обвинения сразу по 11 тяжелым статья УК РФ (терроризм, захват заложников, убийства, бандитизм и т. д.), и через месяц глава британской полиции все-таки начал процедуру экстрадиции Закаева. Но вновь все закончилось ничем.

Слушания длились больше полугода. Судья посчитал, что «существует значительный риск того, что в отношении Закаева будут применяться пытки», что все делается только из-за его «принадлежности к определенной национальности и наличия определенных политических убеждений» с целью «дискредитировать Закаева как представителя умеренных взглядов», поэтому его выдача была бы «несправедливой и жестокой». Что касается убийств - ну да, были. Но совершены они были в ходе внутреннего вооруженного конфликта, потому основанием для выдачи не могут являться. И Британия дала политическое убежище Закаеву.

Европарламент дал еще более лестную оценку деятельности эмиссару чеченских боевиков, признав его «заслуги в строительстве демократии в Чечне» и выдав символический «паспорт свободы», в котором он был назван «законным представителем президента и народа Чечни», а также «выдающимся деятелем культуры и чеченским пацифистом».

Несколько лет спустя произошла еще более парадоксальная ситуация. Закаев открыто поддержал нападение боевиков на Нальчик и пообещал, что такие атаки продолжатся. Британский посол в Москве Тони Брентон виновато пожал плечами - «наш глава МИД публично осудил то, что сказал господин Закаев», но вопросы экстрадиции в Британии решает не правительство, а суд, поэтому он порекомендовал российской стороне « попытаться доказать, что Закаев непосредственно поощрял терроризм».

Очередное уголовное дело против Закаева было возбуждено в июле 2006 года, а очередное задержание произошло в сентябре 2010 года в Польше. И опять - после «Всемирного чеченского конгресса», весьма спорного мероприятия. Угадаете, чем все закончилось?... Да, Закаева отпустили.

АХМЕД ЗАКАЕВ И РАМЗАН КАДЫРОВ

В январе 2021 года Закаев вновь отметился громкими высказываниями. Он опубликовал видео, в котором назвал ликвидированного командира боевиков Аслана Бютукаева и его подельников «лучшими из лучших представителей нашего народа», выразил соболезнования их родственникам и наговорил много других провокационных вещей. Этот ролик возмутил главу Чечни Рамзана Кадырова, и он вновь поднял вопрос о выдаче сепаратиста.

Теперь же данная видеозапись легла в основу очередного обвинения, предъявленного 61-летнему Закаеву.

Кстати, 10 лет назад после нападения на Центорой, родовое село Кадырова, в Чечне Закаеву объявили кровную месть. Сам Кадыров ситуацию постарался сгладить и даже побывал в гостях у братьев и сестер Закаева, назвал их своими родственниками и пообещал, что никто и никогда их преследовать не будет. В подтверждение своих слов глава Чечни напомнил, что не так давно вернул в республику вдову боевика Аслана Масхадова, потому что «она ни в чем не виновата, она - лишь женщина».