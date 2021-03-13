Блогерши подрались с компанией парней в ТЦ Махачкалы

Фото: момент драки/akula.57fn

В Махачкале произошла курьезная драка. Местные блогерши - "Сакура" и "Акула" - схлестнулись с компанией парней.

- Сама драка случилась в ТЦ "Крыши". Девочки снимали какое-то видео, парни их увидели, стали что-то кричать. Те вроде бы игнорировали их. А потом один из них отобрал у "Акулы" [Джамили Оспатовой - Прим.] телефон. Ну и началась драка, все по классике, - рассказал "КП" один из очевидцев.

Девушки попытались оказать силовое сопротивление: "Акула" хотела опрокинуть рослого парня, а "Сакура" несколько раз ударила того по почкам. Молодой человек грубо ответил оппоненткам.

Одна из блогерш позвала после драки брата. Между сторонами начались разговоры, прения, но никто не хотел признавать своей вины. Известно, что "Акула" требовала от обидчика извинений. Парень резко отвечал: "Мне все равно. Ты мне не закон".

- Я просто в шоке с Дагестана. То, как пацаны общаются с девушками. То, как они их бьют. Такого оскорбительного отношения я нигде не видела. Я родом из Саратова, но всегда хвалила Дагестан. Пейзажи, горы, что-то родное, хотя я и не отсюда родом. Но поведение мальчиков все портит, - комментирует ситуацию "Акула".

По словам девушек, они обратились в полицию с заявлением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дагестанскую блогершу избили в прямом эфире Instagram

Полиция уже нашла всех участниц драки [подробности]