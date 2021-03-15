В Дагестане пристав помог крупному должнику «спасти» арестованные земли

Следственными органами Дагестана заведено дело на пристава. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дагестане под следствие попал судебный пристав-исполнитель из Левашинского района республики. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, ровно год назад на основании исполнительного листа в отношении местного жителя, задолжавшего два миллиона рублей, судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении двух земельных участков, которые принадлежали должнику. А через два месяца пристав решил помочь должнику и снял данный запрет. Должник быстро переписал земли на третьих лиц, а пристав вновь возбудил исполнительное производство.

- Незаконными действиями подозреваемого существенно нарушены права и законные интересы взыскателя. Выявление преступления проходило при непосредственном участии сотрудников отделения собственной безопасности УФССП РФ по РД и УФСБ РД, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

В отношении пристава-исполнителя заведено уголовное дело, по которому следственные органы сейчас ведут сбор доказательств.

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