Отставка правительства Ставропольского края: кто войдет в новый состав

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

Губернатор Владимир Владимиров 15 марта 2021 года расформировал состав правительства. Решение принято после коррупционного скандала с Александром Золотаревым. Отставка правительства Ставропольского края, ее причина и новый состав - в материале "КП-Северный Кавказ".

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Зампреда правительства Ставрополья Александра Золотарева в пятницу вечером задержали в аэропорту по подозрению в получении взяток. По данным СКР, он брал откаты подрядчика АО "Гипроздрав", которые возводили медицинские объекты. Мужчина пытался скрыться от следствия, но безуспешно.

Отмечается, что сообщником чиновника был бывший министр Алексей Когарлыцкий. Против того уже возбуждены семь уголовных дел.

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Официальная позиция губернатора появилась в понедельник. Владимиров высказался, что "ситуация экстраординарная" и требует всесторонней проверки. В связи с этим все правительство Ставропольского края было отправлено в отставку.

- Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил Правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками ИО, - написал Владимиров.

В отношении каждого члена правительства будет проведена антикоррупционная проверка, по результатам которой примут решение о будущем представителя власти.

- Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами. Со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнерства, - уверен губернатор.