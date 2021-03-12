"Спасался бегством, взяли в аэропорту": зампред правительства Ставрополья Александр Золотарев задержан за откаты в 6о млн

Зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев задержан за получение взяток в особо крупных размерах.

По данным следствия, в 2017 году он потребовал 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества "Гипроздрав" за покровительство при строительстве нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Золотарев действовал в сговоре с бывшим министром строительства региона Алексеем Когарлыцким, который проходит по этому же эпизоду.

Годом позже Золотарев вместе с Когарлыцким потребовали получили от того же акционерного общества еще один "откат" - в 15,5 млн рублей. В этот раз - с госконтракта на строительство Краевого клинического кардиологического диспансера.

В 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили еще большую взятку - в 45 млн рублей все за те же услуги: покровительство при реализации проекта строительства лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в городе Ставрополе. Предполагалось, что министр и зампред правительства будут помогать с приемкой работ, согласованием сметы, ускорят перечисление денег по контрактам и прочие формальности.

- 12 марта Золотарева задержали сотрудники следственного комитета в аэропорту при попытке сбежать, - уточнили в Следственном комитете. Подельник Золотрева, давший на него показания, был задержан в начале ноября 2019 года. Ему инкриминируют семь случаев взяток. На откатах с крупнейших госпроектов Когарлыцкий стал мультимиллионером. Деньги тратил на покупку дорогих иномарок. А одну из взяток - напрямую получил автомобилем. Один бизнесмен, которому Когарлыцкий помогал с подрядами и назначил председателем общественного совета при министерстве строительства региона, был вынужден «в знак благодарности» купить чиновнику внедорожник Porsche Cayenne S стоимостью больше 7,8 миллиона рублей. Вымогательство шло прямо в кабинете министра! На записи с камеры Когарлыцкий спокойно просит себе машину и даже показывает ее на экране мобильного телефона: вот, мол, эту хочу, а не какую-то там дешевку за 5 «лямов».