Власти прокомментировали задержание зампреда Правительства Ставрополья Золотарева

Пресс-служба губернатора Ставрополья прокомментировала задержание зампреда Правительства Ставрополья Александра Золотарева. Слова властей приводит ТАСС.

- Задержание Золотарева не отразится на работе ведомств, деятельность которых он курировал, и правительства края в целом. Функционал будет распределен между другими вице-премьерами регионального кабмина, - цитирует агентство пресс-службу.

Представитель губернатора отметил, что правительство будет придерживаться курса борьбы с коррупцией и окажет содействие следствию.

12 декабря стало известно, что в аэропорту был задержан Александр Золотарев. Мужчина пытался убежать от следствия. Его подозревают в получении взятки от представителя акционерного общества "Гипроздрав" за покровительство при строительстве медицинских зданий в Ставрополе. Золоторев был в сговоре с экс-министром Алексеем Когарлыцким.

Как выяснила "КП", сообщник зампреда правительства также получил взятку снегоболотоходом за 1,6 млн рублей. За этот подарок Когарлыцкий должен был принять объект без проверки.