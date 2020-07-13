«Король откатов»: как экс-министр Ставрополья брал миллионные взятки

Против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Пятое уголовное дело возбудили на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого 00:00 00:00

По данным следствия, до декабря 2017 года подозреваемый и представитель акционерного общества «Гипроздрав» договорились о передаче Когарлыцкому части денег, полученных обществом по государственному контракту по объекту «Краевой клинический кардиологический диспансер». Размер взятки - 15 миллионов 550 тысяч рублей.

Эти деньги брались за оказание содействия при проведении работ строительству объекта.

После этого подозреваемый, используя свое должностное положение, способствовал совершению действий различными должностными лицами в пользу АО «Гипроздрав» (ускорение сроков государственной экспертизы, ускорение проверки выполненных работ по государственному контракту и дальнейшей незамедлительной оплаты АО «Гипроздрав» выполненных работ).

Согласно ранее достигнутой договоренности за эти действия Когарлыцкий получил взятку в 15 миллионов 550 тысяч рублей.

Напомним, шлейф преступлений за чиновником волочился давно. Экс-министр обвинялся в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа. Тогда ущерб бюджету превысил 14 млн рублей.

Когарлыцкого посадили в СИЗО и уволили. А к следователям стали обращаться жертвы ушлого министра. Один бизнесмен, которому Когарлыцкий помогал с подрядами и назначил председателем общественного совета при министерстве, был вынужден «в знак благодарности» купить чиновнику внедорожник Porsche Cayenne S стоимостью более 7,8 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/746071" frameborder="0"></iframe> Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.

Вымогательство шло прямо в кабинете министра! На записи с камеры видеонаблюдения Когарлыкий спокойно просит себе машину и даже показывает ее на экране мобильного телефона: вот, мол, эту хочу, а не какую-то там дешевку за 5 «лямов».

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