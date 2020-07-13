2020-07-13T17:16:43+03:00
Происшествия

«Король откатов»: как экс-министр Ставрополья брал миллионные взятки

Сейчас предприимчивый чиновник находится в ставропольском СИЗО
Ася АСРЯН@asya1693
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Согласно ранее достигнутой договоренности за эти действия Когарлыцкий получил взятку в размере 15 миллионов 550 тысяч рублейСогласно ранее достигнутой договоренности за эти действия Когарлыцкий получил взятку в размере 15 миллионов 550 тысяч рублейФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ
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Против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Пятое уголовное дело возбудили на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого

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По данным следствия, до декабря 2017 года подозреваемый и представитель акционерного общества «Гипроздрав» договорились о передаче Когарлыцкому части денег, полученных обществом по государственному контракту по объекту «Краевой клинический кардиологический диспансер». Размер взятки - 15 миллионов 550 тысяч рублей.

Эти деньги брались за оказание содействия при проведении работ строительству объекта.

После этого подозреваемый, используя свое должностное положение, способствовал совершению действий различными должностными лицами в пользу АО «Гипроздрав» (ускорение сроков государственной экспертизы, ускорение проверки выполненных работ по государственному контракту и дальнейшей незамедлительной оплаты АО «Гипроздрав» выполненных работ).

Согласно ранее достигнутой договоренности за эти действия Когарлыцкий получил взятку в 15 миллионов 550 тысяч рублей.

Напомним, шлейф преступлений за чиновником волочился давно. Экс-министр обвинялся в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа. Тогда ущерб бюджету превысил 14 млн рублей.

Когарлыцкого посадили в СИЗО и уволили. А к следователям стали обращаться жертвы ушлого министра. Один бизнесмен, которому Когарлыцкий помогал с подрядами и назначил председателем общественного совета при министерстве, был вынужден «в знак благодарности» купить чиновнику внедорожник Porsche Cayenne S стоимостью более 7,8 миллиона рублей.

Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.

Вымогательство шло прямо в кабинете министра! На записи с камеры видеонаблюдения Когарлыкий спокойно просит себе машину и даже показывает ее на экране мобильного телефона: вот, мол, эту хочу, а не какую-то там дешевку за 5 «лямов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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