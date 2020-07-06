Король распила: как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах»

Пика чиновничьей карьеры Алексей Когарлыцкий достиг 19 июня 2018 года. В этот день его назначили на должность министра строительства и архитектуры Ставропольского края. Он пришел на смену своему шефу Игорю Васильеву, у которого несколько лет был первым заместителем.

Минус министр: на Ставрополье задержали главу краевого минстроя 00:00 00:00

Васильева отстранили после возбуждения уголовных дел, а потом и посадили на 5 лет в колонию за махинации при строительстве дорог.

Чиновник додумался вводить режим ЧС в городах и районах, чтобы заключать контракты с единственным подрядчиком. С этого, как полагало следствие, он имел щедрые «откаты».

Но бесславный конец карьеры шефа Когарлыцкого не испугал. Уже через 4 месяца силовики задержали молодого преемника прямо во время заседания регионального правительства. Чиновнику поначалу предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа.

Он подписал справки об установке вентиляционного оборудования и укладке спортивного покрытия, где смета была завышена в несколько раз. Ущерб бюджету превысил 14 млн рублей.

Когарлыцкого посадили в СИЗО и уволили. А к следователям стали обращаться жертвы ушлого министра. Один бизнесмен, которому Когарлыцкий помогал с подрядами и назначил председателем общественного совета при министерстве, был вынужден «в знак благодарности» купить чиновнику внедорожник Porsche Cayenne S стоимостью более 7,8 миллиона рублей.

Вымогательство шло прямо в кабинете министра! На записи с камеры видеонаблюдения Когарлыкий спокойно просит себе машину и даже показывает ее на экране мобильного телефона: вот, мол, эту хочу, а не какую-то там дешевку за 5 «лямов».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/746071" frameborder="0"></iframe> Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.

Дальше — больше. В мае 2020 года следователи узнали, что были и другие подвиги у подследственного. Будучи еще замом министра, Когарлыцкий подписал с подрядчиком госконтракт на проектирование нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Цена вопроса - 17 миллионов рублей. Как считают следователи, Когарлыцкий незаконно заключил с исполнителем еще и дополнительное соглашение на 1,7 миллиона на проектирование теплого перехода, в то время как этот момент уже был учтен в основном проекте. Деньги из бюджета перечислили на счет организации и были, уверено следствие, похищены.

Но это были еще цветочки. Ягодкой на этом торте оказался госконтракт на 100 млн рублей на инженерные изыскания и разработку проектной документации нового корпуса Ставропольского онкологического диспансера.

На нем Когарлыцкий захотел стать мульмиллионером, потребовав себе «откат» в 40 процентов от стоимости тендера.

Руководство фирмы-подрядчика вынуждено было пойти на условия. Взятка в 34 миллиона рублей была заплачена Когарлыцкому.

Кстати, как сообщил собственный источник «КП-Северный Кавказ», чиновник потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок. В данный момент дорогостоящие автомобили находятся под арестом.

Сейчас предприимчивый министр находится в ставропольском СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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