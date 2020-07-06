В Ставрополе на экс- министра строительства и архитектуры края завели четвертое уголовное дело

Против экс-министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили четвертое уголовное дело по статье «Получение взятки». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, в 2018 году подозреваемый и представитель акционерного общества «Гипроздрав»-научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха договорились о передаче Кагорлыцкому 40 % от общей суммы государственного контракта полученной для выполнения комплексных инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации по объекту «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» для обеспечения государственных нужд Ставропольского края за оказание содействия при проведении работ по его строительству.

После чего между министерством строительства и архитектуры края и акционерным обществом «Гипроздрав» данный контракт был заключен на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Кагорлыцкий, используя свое должностное положение, способствовал совершению действий различными должностными лицами в пользу АО «Гипроздрав».

По данным ведомства, он ускорил сроки государственной экспертизы, а также проверки выполненных работ по государственному контракту и незамедлительной оплаты выполненных работ. В итоге Кагорлыцкий получил взятку в размере 34 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 6 ноября задержали министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого.

Процедура прошла в стенах здания правительства, в кабинете чиновника. Когарлыцкий подозревался по делу о злоупотреблении полномочиями. Кстати, его предшественник Игорь Васильев был уличен по той же статье, после чего уволен.

В начале октября этого года в министерствах строительства и спорта прошли обыски, связанные с уголовным делом депутата краевой думы Алексея Назаренко, который стал фигурантом дел о мошенничестве, присвоении и ограничении конкуренции. Губернатор Владимир Владимиров недавно заявил, что не все члены правительства сохранят свои посты, если претензии правоохранителей окажутся обоснованными.

После этого стало известно, что уголовное дело заведено на министра спорта Романа Маркова. Предполагается, что он допустил хищение бюджетных денег при подготовке и заключении госконтракта на строительство спортобъектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министра строительства Ставрополья задержали в здании правительства

Скоро чиновнику будет избрана мера пресечения (подробнее)