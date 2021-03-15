Когда будет известен новый состав правительства Ставропольского края: прежний отправлен в отставку

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Когда будет известен новый состав правительства Ставропольского края, рассказал губернатор.

15 марта 2021 года глава региона Владимир Владимиров заявил, что отправил правительство края в отставку. Он отметил, что курс на очищение краевой власти никто не изменял. «И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать».

Напомним, что на днях зампреда правительства Ставрополья Александра Золотарева взяли под стражу. Его задержали 12 марта в аэропорту Ставрополя при попытке сбежать. Сдал его подельник, экс-министр строительства Алексей Когарлыцкий, взятый под стражу в ноябре 2019 года. На его счету семь случаев получения взяток, в том числе - снегоболотоходом.

- Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о, - прокомментировал утром, 15 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, будет принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами.

- Со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнерства, - подытожил глава региона.

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