Губернатор Ставрополья отправил правительство края в отставку

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Отставка правительства Ставропольского края произошла 15 марта 2021 года. За несколько дней до этого по подозрению в совершении коррупционных нарушений был задержан зампред правительства СК Александр Золотарев.

- Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди. Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о, - прокомментировал утром, 15 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев

Глава региона отметил, что решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, будет принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами.

- Со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнерства, - отметил Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Промышленный районный суд города Ставрополя вынес решение о заключении под стражу зампреда правительства Ставрополья Александра Золоторева, задержанного ранее по подозрению во взяточнистве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в 2017 году Золоторев получил взятку в 2,5 миллиона рублей от представителя АО «Гипроздрав». За эти деньги он должен был обеспечить покровительство при строительстве нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Действовал он в сговоре с экс-министром строительства региона Алексеем Когарлыцким, которого называли «королем откатов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда будет известен новый состав правительства Ставропольского края: прежний отправлен в отставку

Когда будет известен новый состав правительства Ставропольского края, сообщил губернатор (подробности).