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Происшествия12 марта 2021 23:35

Задержание Александра Золотарева: Зампред правительства Ставропольского края подозревается во взятках на 63 миллиона

12 марта задержали заместителя председателя Ставрополья Александра Золотарева
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Фото зампреда правительства Ставропольского края Александра Золотарева

Пресс-служба Следственного комитета России по Ставропольскому краю сообщила, что сегодня следователи арестовали зампреда правительства края Александра Золотарева. Ему предъявляют обвинения в получении взяток особо крупных размеров.

В с 2017 по 2019 годы он получал крупные взятки за покровительство во время реализации строительства различных крупных больниц на деньги государства. Сумма взяток в общей сложности составила около 63 млн рублей.

Все преступления Золотарева сопровождал замещавший должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий, они были в сговоре.

Золотарева задержали в аэропорту при попытке скрыться.

- В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас с задержанным проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в пресс-службе СК.

ЧП