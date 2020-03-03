Конфискованное у экс-министра Ставрополья имущество оценили в 200 млн

3 Март 2020 2020-03-03T11:01:45+03:00

Осужденный Игорь Васильев останется ни с чем

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Апелляционный суд в Ставрополе оставил в силе решение краевого суда о конфискации имущества бывшего министра дорожного строительства Игоря Васильева.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в Управлении Федеральной службы безопасности, частично планируется обратить в доход государства имущество экс-чиновника и его семьи на сумму около 200 млн рублей. Куда, напомним, входят особняк площадью 664 кв.м. на улице Осипенко в Ставрополе, две квартиры с площадями 133 и 94 кв.м. на улице Партизанская, квартира в Москве и прочее.

- 12 марта 2019 года Прокуратурой Ставропольского края выиграны апелляционные слушания в Ставропольском краевом суде по гражданскому иску к жене экс-министра – Васильевой Нэлли Шамильевне об обращении в доход государства денежных средств, полученных от реализации сберегательных сертификатов, приобретенных с 2012 по 2015 годы. На доходы, законность которых не подтверждена. Исковые требования прокурора удовлетворены полностью, в доход государства обращены денежные средства в размере 31 млн рублей, - добавляют в ведомстве.

Напомним, что осудили Игоря Васильева 24 октября 2019 года. Промышленный суд признал бывшего министра виновным в превышении должностных полномочий и назначил 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Было доказано, что Васильев склонял руководство муниципалитетов Ставропольского края вводить на своих территориях режим ЧС. Что позволяло ему заключать контракт на дорожное строительство и ремонт с единственным, выгодным ему, подрядчиком. Статья "получение взятки" так и не прозвучала. Хотя найденное имущество на сотни миллионов рублей никак не вяжется с официальным доходом семьи Васильевых.

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ИСТОЧНИК KP.RU