Причина отставки правительства Ставропольского края: начата антикоррупционная проверка

Задержание Александра Золотарева стало причиной проверки

Озвучена причина отставки правительства Ставропольского края 15 марта 2021 года. Губернатор Владимир Владимиров приказал начать антикоррупционную проверку после задержания зампреда Александра Золотарева. На это время члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности. Причина отставки правительства Ставропольского края и время, когда назовут новый состав - в материале "КП-Северный Кавказ".

Антикоррупционная проверка связана с делом Золотарева. Чиновника подозревают в получении откатов подрядчика АО "Гипроздрав", который строил медицинские объекты в Ставрополе. Действовал он в сговоре с экс-министром строительства региона Алексеем Когарлыцким.

Мужчину задержали в аэропорту, когда тот пытался бежать.

В понедельник губернатор объявил о начале проверки и на это время отправил правительство Ставропольского края в отставку.

- Сегодня утром на рабочей планерке я отправил Правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и.о. Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами. Со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнерства, - написал глава Ставрополья.

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