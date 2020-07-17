«Помогите!» : у экс-министра Ставрополья во время задержания за взятку случился припадок

Краевой суд изменил меру пресечения экс - главе минстроя Ставрополья Алексею Когарлыцкому. С заключения под стражу – на домашний арест.

Пятое уголовное дело возбудили на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого 00:00 00:00

Так, вечером 16 июля у СИЗО Когарлыцкого встречали его защитники и папа чиновника. Одновременно с ними ждали выхода экс-министра четыре сотрудника. Как только экс-министр вышел на улицу, его жестко задержали. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственник источник.

По его словам, у правоохранителей было постановление о приводе в следственный отдел СК РФ по Промышленному району Ставрополя. Однако, постановление не зачитали. Алексея Когарлыцкого задержали и привезли в следственный отдел.

Во время задержания чиновнику резко стало плохо. Пришлось оперативно вызвать скорую в следственный отдел.

Медики говорили, что пациента нужно везти в больницу. Причина - провести обследование. Однако, чиновника оставили в отделе. Там в присутствии врачей проходили следственные действия.

По мнению адвоката, все это связано с тем, что была изменена мера пресечения. Так, 16 июля, в 13:30 судья огласил постановление о домашнем аресте. А уже в 16.00 вынесли постановление о возбуждении еще одного уголовного дела по тем же основаниям, по которым было возбуждено еще пять уголовных дел против него.

Сейчас адвокаты готовят жалобы. Защитники будут обращаться в ЕСПЧ.

Во время задержания экс-министр бился в агонии.

- Человеку суд изменил меру пресечения на домашний арест. Все доводы, что Когарлыцкий не может скрыться, оказать давление - суд удовлетворил. Теперь Когарлыцкому снова предъявляют обвинения, опрашивают в качестве подозреваемого. Отказываемся - они все это делают. Просто цирк!, - прокомментировала адвокат Татьяна Бизяева.

Напомним, пика чиновничьей карьеры Алексей Когарлыцкий достиг 19 июня 2018 года. Но уже через четыре месяца силовики задержали молодого преемника прямо во время заседания правительства.

Сначала чиновнику предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа.

Злоумышленник подписал справки об установке вентиляционного оборудования и укладке спортивного покрытия, где смета была завышена в несколько раз. Ущерб бюджету превысил 14 млн рублей.

Когарлыцкого посадили в СИЗО и уволили. А к следователям стали обращаться жертвы ушлого министра.

Один бизнесмен, которому Когарлыцкий помогал с подрядами и назначил председателем общественного совета при министерстве, был вынужден «в знак благодарности» купить чиновнику внедорожник Porsche Cayenne S стоимостью более 7,8 миллиона рублей.

Дальше — больше. В мае 2020 года следователи узнали, что были и другие подвиги у подследственного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/746071" frameborder="0"></iframe> Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.

Будучи еще замом министра, Когарлыцкий подписал с подрядчиком госконтракт на проектирование нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Цена вопроса - 17 миллионов рублей. Как считают следователи, Когарлыцкий незаконно заключил с исполнителем еще и дополнительное соглашение на 1,7 миллиона на проектирование теплого перехода, в то время как этот момент уже был учтен в основном проекте.

Большие суммы из бюджета перечислили на счет организации. И как уверяет следствие, они были похищены.

Но это были еще цветочки. Ягодкой на этом торте оказался госконтракт на 100 млн рублей на инженерные изыскания и разработку проектной документации нового корпуса Ставропольского онкологического диспансера.

На нем Когарлыцкий захотел стать мульмиллионером, потребовав себе «откат» в 40 процентов от стоимости тендера.

Руководство фирмы-подрядчика вынуждено было пойти на условия. Взятка в 34 миллиона рублей была заплачена Когарлыцкому.

А буквально сегодня, 17 июля стало известно, что на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого завели шестое уголовное дело. Он подозревается в покушении на получение взятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ненасытный чиновник»: экс-глава минстроя Ставрополья вымогал взятку в 40 миллионов рублей

До 16 июля Когарлыцкий находился под стражей. А 16 июля прошло судебное заседание, где чиновнику изменили меру пресечения (подробнее)

Король распила: как ставропольский министр стал мультимиллионером на «откатах»

Алексею Когарлыцкому платили 40 процентов с госконтракта (подробнее)