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Происшествия14 марта 2021 15:40

Зампред правительства Ставрополья Александр Золоторев взят под стражу

Мера пресечения подозреваемому во взяточнистве чиновнику избрана Промышленным районным судом города Ставрополя
Елена БЕРГЕлена БЕРГ
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Зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев

Промышленный районный суд города Ставрополя вынес решение о заключении под стражу зампреда правительства Ставрополья Александра Золоторева, задержанного ранее по подозрению во взяточнистве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в 2017 году Золоторев получил взятку в 2,5 миллиона рублей от представителя АО «Гипроздрав». За эти деньги он должен был обеспечить покровительство при строительстве нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Действовал он в сговоре с экс-министром строительства региона Алексеем Когарлыцким.

В 2018 году зампред Золоторев и министр Когарлыцкий получили еще 15,5 миллионов рублей за покровительство при строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

Спустя год, в 2019, были получены еще 45 миллионов рублей при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в городе Ставрополе.

- Сейчас следователь СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Напомним, Александр Золотарев был задержан 12 марта в аэропорту Ставрополя при попытке сбежать. Сдал его подельник, который был задержан в ноябре 2019 года. На его счету семь случаев получения взяток.

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