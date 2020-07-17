«Ненасытный чиновник»: экс-глава минстроя Ставрополья вымогал взятку в 40 миллионов рублей

На бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого завели шестое уголовное дело. Он подозревается в покушении на получение взятки. Об этом сообщили в краевом управлении СКР.

Как данным ведомства, в июне 2019 года министр и представитель АО «Гипроздрав» договорились о сделке: Когарлыцкий получает 43 миллиона 250 тысяч рублей, а за это оказывает фирме содействие.

Компания должна была провести работы по объекту «Культурно-образовательный и музейный комплекс, включающий в себя концертные и театральные залы, в Ставрополе».

Как полагает следствие, что Когарлыцкий, используя свое должностное положение, ускорил сроки государственной экспертизы и добился незамедлительной оплаты выполненных работ. Получить деньги чиновник все-таки не смог. В ноябре прошлого года его задержали правоохранители.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального Следкома России, до вчерашнего дня Когарлыцкий находился под стражей. А 16 июля прошло судебное заседание, где чиновнику изменили меру пресечения.

Когарлыцкий снова задержан. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело.

По данным следствия, до декабря 2017 года подозреваемый и представитель акционерного общества «Гипроздрав» договорились о передаче Когарлыцкому части денег, полученных обществом по государственному контракту по объекту «Краевой клинический кардиологический диспансер».

Размер взятки - 15 миллионов 550 тысяч рублей. Эти деньги брались за оказание содействия при проведении работ строительству объекта.

Напомним, шлейф преступлений за чиновником волочился давно. Экс-министр обвинялся в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа. Тогда ущерб бюджету превысил 14 млн рублей.

Когарлыцкого посадили в СИЗО и уволили. А к следователям стали обращаться жертвы ушлого министра. Один бизнесмен, которому Когарлыцкий помогал с подрядами и назначил председателем общественного совета при министерстве, был вынужден «в знак благодарности» купить чиновнику внедорожник Porsche Cayenne S стоимостью более 7,8 миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/746071" frameborder="0"></iframe> Экс-министр строительства Ставрополья просит взятку иномаркой.

Вымогательство шло прямо в кабинете министра! На записи с камеры видеонаблюдения Когарлыкий спокойно просит себе машину и даже показывает ее на экране мобильного телефона: вот, мол, эту хочу, а не какую-то там дешевку за 5 «лямов».

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