В Дагестане мечетям и храмам разрешили принимать прихожан

Верующим разрешили посещать богослужения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов разрешил мечетям и храмам республики возобновить деятельность в полном объеме. Ранее, из-за пандемии, был введен запрет на проведение религиозных богослужений и обрядов с участием верующих. Республиканским управлением Роспотребнадзора снят запрет на работу культовых учреждений всвязи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе:

- По данным ежедневного мониторинга отмечается тенденция к устойчивому снижению числа инфицированных лиц. Темп прироста снизился до 0,1%, - говорится в постановлении Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Тем не менее, в храмах и мечетях по-прежнему будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности: прихожане смогут посещать богослужения в масках и с соблюдением социального дистанцирования. Также в религиозных учреждениях продолжат проводить дезинфекцию помещений, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, запрет на работу храмов и мечетей в республики вводился два раза. Так, мечетям и храмам запретили работать весной 2020 года, но уже к лету запрет был снят. Повторные ограничения были введены зимой, в декабре 2020 года и действовали по сегодняшний день.

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