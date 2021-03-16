Силач из Ставрополя протащил зубами в сцепке четыре автомобиля на 30 метров

Фото: скриншот видео из личной странички героя в соцсети

Силач из Ставрополя Павел Приходько протащил зубами в сцепке четыре автомобиля — три внедорожника и «Газель». Их общий вес составил больше десяти с половиной тонн! Соревнования проходили в Новороссийске.

По словам Приходько, он протащил автомобили на 30 метров. Это его личный рекорд на сегодняшний день.

Ставропольский силач уже готовится к следующему рекорду, но уже не на земле, а на воде. Он готов сдвинуть на 20 метров целый корабль. Собственно, для этого Приходько и приехал в Новороссийск. По его словам, рекорд с машинами — был всего лишь разминкой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 25 –летнему жителю Ставрополя Павлу Приходько в прямом смысле «все по зубам», даже двухтонный внедорожник.

Так, осенью 2020 года молодой силач установил личный рекорд. Парень протащил зубами внедорожник на 1,2 километра. Реализовать задуманное молодой человек решил на парковке у торгового центра в селе Верхнерусском. Павел тянул большой внедорожник с помощью троса, который держал зубами. Для того, чтобы установить рекорд, ставрополец тренировался целый год.

- Рекорд ставил для себя, хотел проверить, на что я способен. Сколько себя помню, всю жизнь занимаюсь спортом. Моя работа тоже связана со спортом. Я организовываю спортивно-массовые мероприятия. А сейчас «с головой ушел» в силовой экстрим, - рассказал Павел «КП-Северный Кавказ».

Впрочем, это не первый подвиг ставропольского силача. 25-летний богатырь уже «тянул» не зубами восьмитонный автобус и успешно кантовал 400-кг покрышку.

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