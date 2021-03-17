«Ты в натуре чайка»: чем закончилось дело с избиением популярных блогерш в Махачкале

Драка произошла в одном из торговых центров дагестанской столицы, когда блогеры снимали новый вайн

Героями этой скандальной истории стали известные на Северном Кавказе блогерши Сакура и Акула. Девушки из Махачкалы снимают злободневные вайны – короткие видеоролики в Инстаграм, иногда и обсмеивают в них пороки кавказского общества.

Так, на днях Сакура с Акулой взяли с собой видеоператора и отправились снимать очередной ролик для своего блога в торговый центр Махачкалы. Однако все пошло не по сценарию: началась драка, которую до сих пор обсуждают в сети.

О том, что случилось в этом торговом центре и за что кавказские парни избили двух девушек, корреспонденту «КП-Северный Кавказ» рассказала одна из участниц конфликта блогерша по имени Сакура:

Фото из личной страницы героини истории в соцсети

— Мы пока только настраивали камеру, еще ничего не снимали, мимо прошли двое парней. Они нагло достали телефон и стали демонстративно снимать со словами: «Наа братан, на мой (телефон) тоже поснимай». Мне это не понравилось, я посмотрела на них не очень хорошо. Подумала, что за неуважение к нам, я им ничего не сделала плохого. Они вернулись и стали выяснять, почему я на них так посмотрела. Получился примерно такой диалог:

— А чо вы тут делаете вообще?

— Ребят, какая разница, пройдите мимо. Мы вас не снимаем, не трогаем.

Но парни, по словам Сакуры, уходить не спешили. Они стали придираться к девушкам, мол, им не понравилось, как Сакура посмотрела на них.

— Акула не выдержала и сказала им: «Если вы мужчины, будьте ими, уйдите, не мешайте нам работать». Вроде бы они стали отходить, но не прошло и несколько секунд, как один из них вернулся и сказал мне: «Ты – в натуре чайка»! А чайка – это ругань, обозначает что-то вроде мусора, грязи. Но даже тогда я старалась сдерживать свои эмоции, не бросаться в них нецензурными фразами. А они испытывали наше терпение. Моя подруга Джамиля (Акула) попросила их номер телефона, сказав, что с ними будут разговаривать мужчины, раз они по-хорошему не понимают нашу просьбу. А один из этих парней нагло ответил с насмешкой: «Кого хочешь - зови – я никого не боюсь». Акула стала грозиться, что снимет их поведение на мобильный, чтобы показать, как невоспитанно они себя ведут с незнакомыми девушками.

Фото из личной страницы героини истории в соцсети

И тут неожиданно в конфликте появился третий парень, их знакомый. Он резко выхватил у Акулы телефон, кидаясь в девушек нецензурными фразами.

— Я просила их вернуть телефон. Но тот вместо этого толкнул Акулу, подставил ей подножку, повалил на пол и ударил. Тут я уже не выдержала, эмоции вышли наружу, я стала материться, — вспоминает Сакура.

Началась настоящая драка. Судя по кадрам видео, парней не смущало, что они находятся не на ринге, а в торговом центре. Более того, они не думали о том, что дерутся не с мужчинами, а с двумя девушками:

— Эти парни сначала били Акулу, а потом ударили меня по ноге, я стала хромать, вообще ее не чувствовала. Нога посинела и до сих пор мне больно ходить. Акулу один из этих парней бил по голове. Я пыталась разнять их. В это время вокруг нас стояли местные парни и снимали на мобильный, вместо того, чтобы помешать другим «братьям» избивать девушек. Потом нашелся один из тех, кто вмешался, но было уже поздно.

Фото из личной страницы героя публикации в соцсети (блогера Акула)

На следующий день пострадавшие блогеры написали заявление в правоохранительные органы на обидчиков. Извинений никто из девушек так и не дождался. Как говорит Сакура, тот смельчак, что наносил удары, прокомментировал свое поведение словами: «А что я должен был делать, когда моих друзей обижали»?

— Они говорили, якобы хотели в первый же день прийти попросить прощения у нас, а потом добавили, мол, это - «унижение для нас, перед вами «ша…ми» извиняться». А еще они говорили, что те, кто за нас заступился – не мужчины, — рассказывает Сакура.

По словам блогера, после того, как они с Акулой написали заявление в полицию, к ним пришли взрослые родственники этих парней: дяди и папы. Они просили прощения вместо их смелых сыновей и племянников. Просили простить и понять, забрать заявление из правоохранительных органов:

Фото из личной страницы героя публикации в соцсети (блогера Акула)

— Лично у меня никто не просил прощения. А говорили эти гости так: «мол, ну парни же парни молодые, такое бывает, поймите», — вспоминает Сакура.

Из уважения к возрасту этих мужчин, избитые и оскорбленные молодыми «смельчаками» девушки согласились замять произошедшее, забрали заявление. Однако даже после этого блогеров Сакуру и Акулу завалили осуждающими комментариями, мол, как «они могли материться, они же – кавказские девушки»:

— А стоило ли девушкам так быковать и отборным матом ругаться в обществе, тем более в Дагестане? Стоило просто проигнорировать, как обычно русские делают просто пройти мимо, — пишут в комментариях к посту Сакуры ее подписчики;

— Угомонитесь и живите, как подобает девушке;

— Щас как пацанки ведут себя и мат тоже лучше парней знают, а потом весь мир виноват, но не они (орфография и пунктуация автора сохранены).

Однако, к счастью, нашлись и те, кто поддерживал девушек, вместо того, чтобы критиковать их маты во время того, как их на глазах общества били «добрые молодцы».

— Вот это быдло, которое, конечно же, считает себя тиграми, браттттями начинает избивать девушек (орфография и пунктуация автора сохранены). Сомневаюсь, что будь на месте девушек какие-нибудь двухметровые качки, они бы себя так вели. Но с девушками можно да? Кем они воспитаны? А люди, которые вот это поддерживает? Но наше общество, конечно, больше всего интересует то, что девушки матом ругаются в ответ. Когда их избивают, они же цитируют Лермонтова. Поражает поведение охранника, который стоит и смеется над происходящим, — прокомментировала этот инцидент общественный деятель, автор книги «Не молчи» Марьям Алиева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Блогерши подрались с компанией парней в ТЦ Махачкалы

«Сакура» и «Акула» написали заявление в полицию (подробнее)