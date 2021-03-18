Толпа неизвестных избила мужчину с маленьким ребенком в Ставрополе

Фото инцидента Фото: соцсети

В Ставрополе группа неизвестных мужчин избила мужчину с ребенком около магазина. Инцидент сняли на видео случайные свидетели происшествия.

На кадрах видно, что у мужчины произошел какой-то словесный конфликт с тремя парнями. Двое какое-то время продолжали спор, а третий, самый разъяренный, обогнув приятелей, ударил обидчика и тут же отскочил. Через пару секунд мужчину снова ударили, от чего он упал вместе с ребенком.

Инцидент произошел в микрорайоне "Перспективный", около круглосуточного магазина. И такие ЧП там не редкость, уверяют местные жители.

По словам очевидцев, на место выезжали сотрудники полиции. "КП" запросила в МВД официальные данные по инциденту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Смелый только перед слабым": толпа кавказцев избила старика в Ставрополе

Очевидцы кричали, но один из парней все равно бил седовласого мужчину в лицо [подробности]