Толпа неизвестных избила мужчину с маленьким ребенком в Ставрополе

Фото инцидента
Фото: соцсети
В Ставрополе группа неизвестных мужчин избила мужчину с ребенком около магазина. Инцидент сняли на видео случайные свидетели происшествия.
На кадрах видно, что у мужчины произошел какой-то словесный конфликт с тремя парнями. Двое какое-то время продолжали спор, а третий, самый разъяренный, обогнув приятелей, ударил обидчика и тут же отскочил. Через пару секунд мужчину снова ударили, от чего он упал вместе с ребенком.
Инцидент произошел в микрорайоне "Перспективный", около круглосуточного магазина. И такие ЧП там не редкость, уверяют местные жители.
По словам очевидцев, на место выезжали сотрудники полиции. "КП" запросила в МВД официальные данные по инциденту.
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