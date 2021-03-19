Дагестанский Цой: что стало с исполнителем лучшего кавера «Звезды по имени Солнце»

Выступление дагестанского Цоя в 1991 году. Фото: скриншот видео

В 2013 году Сеть буквально взорвал кавер на песню «Звезда по имени Солнце» группы «Кино», исполненный «дагестанским Цоем» - уроженцем Кизлярского района Дагестана Саидбеком Абдулаевым. Ролик, который был снят еще задолго до создания популярного видеохостинга, посмотрели почти 850 тысяч пользователей.

Снимали интернет-шедевр в сельском клубе в 1991 году во время концерта самодеятельности. Популярным он стал мгновенно и, спустя восемь лет, его продолжают смотреть и активно обсуждать.

«Звэзда паимени Сонца»

В номере, по мнению пользователей Сети, прекрасно все: от исполнения «ЗвЭзды», спетой с неподражаемым кавказским акцентом, до подтанцовки, которая заслуживает особого внимания. Танцор умудрился настолько гармонично вписаться в выступление со своим электрик-буги, тектоником и брейком, что его тут же нарекли Майклом Джексоном и Чарли Чаплиным нашего времени. О нем известно лишь то, что его звали Алибек и, по словам местных жителей, его, к сожалению, уже нет в живых.

В конце песни - непереводимый дагестанско-английский фольклор. Фото: скриншот видео с канала Ondriy Audiophile

Исполнитель кавера же до сих пор известный, как дагестанский Цой, пользуется не меньшей популярностью, чем 30 лет назад, когда была сделана запись.

У выступающих образовался даже так называемый фан-клуб, для участников которого пересматривать запись — своеобразная традиция:

- Я стараюсь хотя бы раз в месяц смотреть этот клип. Пускай все выглядит глупо, пускай не подходит не под один из форматов современности, но зато искренне видно как ребята с добром и от души отрываются. Кто то отлично написал в комментариях что «это видео вне времени и вне пространства», - пишет один из фанатов дагестанского Цоя.

- Я люблю музыку. Собираю разные видео и аудио, но когда увидел этот ролик - глазам своим не поверил. Ребята просто молодцы. Я в восторге. Это настоящий эксклюзив на все времена Браво и еще раз браво! - восхищаются в Сети.

В июле 2020 года у Саидбека стало еще больше поклонников. Помог ему в этом, случайно, конечно же, блогер Шарий. Анатолий Шарий в видео на YouTube раскритиковал работников офиса Зеленского, сравнив их «телодвижения» с выступлением дагестанского Цоя.

- За что бы вы ни брались, у вас руки вот такие (скрючил), ноги такие же и сами вы вот такие, - заявил блогер и прикрепил отрывок танца «Цоя».

«И мне всего 16 лет, а я уже седею...»: что изменилось в жизни дагестанского Цоя

Автор вирусного кавера на хит-нетленку Саидбек Абдулаев личность хоть и публичная, но достаточно закрытая. Все, что о нем по-прежнему известно, лишь то, что вырос он в одном из сел Кизлярского района Дагестана. «Комсомольская правда» выяснила, как складывается творческий путь яркого кавер-исполнителя, покорившего сердца сотен тысяч людей.

Парня с творческой жилкой всегда привлекала сцена: Саидбек выступал на конкурсах и вечерах самодеятельности, а на жизнь зарабатывал выступлениями на шумных дагестанских свадьбах.

Дагестанский Цой любит петь в гостях. Фото: скриншот видео

На сегодняшний день пафосных личных страниц Саидбек в Сетях так и не завел, так что личная жизнь дагестанского Цоя по-прежнему скрыта от посторонних глаз, но творчество он не забросил. Более того! Остановить душевные порывы горца не смогла даже пандемия — Саидбек жив-здоров и даже умудрился в сложном для всего человечества 2020-м записать альбом. В альбоме «Косячок» собраны девять треков, среди которых встречается и кавер на популярную некогда песню «Стоп, музыка». Впервые в Советском Союзе русскую версию английской «Stop the music», которую спел мало-кому известный сейчас певец Dick Jordan, исполнил в мае 1975 года ансамбль «Весёлые ритмы» из станицы Кущевской. Стоит отметить, что у кущёвских ребят вышло не так атмосферно, как у героя нашей публикации.

Самым прослушиваемым треком из единственного альбома дагестанского Цоя стала песня «Косячок», в которой говорится о привольной жизни 16-летнего парня. Записывался альбом на студии СMG (Corona Music Group), но артистом лейбла Саидбек не стал, хотя компания ищет талантливых музыкантов-исполнителей.

- Среди наших артистов Саидбека нет. Альбом, если и писался у нас, то на коммерческой основе, - рассказали «Комсомольской правде» в коммерческом отделе лейбла Corona Music Group.

Выпущенный Саидбеком альбом не пользуется особой популярностью. Может причина в том, что артист не включил в него свой кавер, который принес ему всенародную славу? К слову, познакомиться творчеством дагестанского Цоя можно на всех доступных электронных площадках.

Если Вы лично знакомы с дагестанским Цоем, Саидбеком Абдулаевым, и хотите о нем рассказать, сообщите в редакцию «Комсомольской правды» по адресу: e.berg@phkp.ru.

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