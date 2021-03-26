В Дагестане выделялись миллионы рублей на несуществующих детей

Сертификаты незаконно выдавались в Дагестане Фото: Архив "КП"

В Дагестане раскрыты многомиллионные хищения средств материнского капитала в подразделениях республиканского Пенсионного фонда России. Махинации с сертификатами на материнский капитал осуществляла целая группа лиц.

Как стало известно «Комсомольской правде», сертификаты выдавались на несуществующих детей. В отделения ПФР предоставлялись фиктивные справки о рождении детей, а также поддельные свидетельства о рождении.

- Выявлена организованная преступная группа, причастная к незаконному получению в территориальных подразделениях Пенсионного фонда республики сертификатов материнского капитала на основании фиктивных справок и свидетельств о рождении детей, - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

После оформления сертификаты обналичивались. Преступникам удалось похитить более 20 миллионов бюджетных рублей. Выявить участников группы смогли сотрудники ФСБ. Силовикам содействовало и руководство Пенсионного фонда Дагестана.

По версии следствия, группа начинала с поиска женщин, готовых заработать. На них оформлялись подложные документы. Сотрудники ЗАГСов за вознаграждение выдавали свидетельства о рождении, а должностные лица отделений ПФР оформляли сертификаты на маткапитал. Потом в дело вступали сотрудники кредитных потребительских кооперативов.

- Заключались фиктивные договора целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от кооперативов заем в виде денежных средств, предназначенных якобы для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры, - сообщили в СУ СКР по РД.

Известно минимум о 34 местных жительницах, на которых были оформлены сертификаты.

Следственными органами Дагестана по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере". В организациях, причастных к махинациям, проводятся обыски, изымаются документы.

В отделениях ПФР и ЗАГСов проводятся обыски Фото: СУ СКР по Дагестану

- В настоящее время в рамках расследования уголовного дела в помещениях отдела Управления ЗАГСа Министерства юстиции, территориальных подразделениях Пенсионного фонда России по Республики Дагестан и кредитных потребительских кооперативов следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по республике проводятся обыски в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов, - добавили в СУ СКР по Дагестану.

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