Главред «Новой газеты» заявил, что собирается судиться с Кадыровым

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил, что представители газеты из-за обвинений в адрес сотрудников издания могут подать в суд на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

— Кадыров называет нас иностранными агентами и теми, за кого против нашей страны применяются американские санкции. Хотел бы процитировать президента Российской Федерации и заявить, что кто обзывается, тот сам так называется, — добавил Дмитрий Муратов.

«Новая газета» в своих аккаунтах в соцсетях проводит голосование по поводу того, стоит ли редакции газеты подавать в суд на господина Кадырова. За иск к главе Чечни на 14:37 проголосовали 63,8% участников опроса во «ВКонтакте», 87,7% — в Twitter и 68% — в Telegram.

Тем временем этот инцидент уже успел прокомментировать и сам глава республики Рамзан Кадыров:

— Обращение к президенту России Владимира Путину так напугало редакцию одной из газет, что начали грозить мне судом. Это действительно смешно, потому, что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд. Вечно они что-то путают и не проверяют информацию. Слышали звон, да не знают, где он.

Облапошились даже с цитатой Владимира Владимировича. Ребят, ну он же это к месту сказал, тем более про ваших заказчиков из-за океана, в особом смысловом контексте. А в ваших устах это смешно и нелепо.

Умудрились заранее предупредить читателей, что могут проиграть, но не из-за необоснованности своего заявления, а потому что, якобы, судебная система их не защитит. В честность нашего судебного процесса верю. Поэтому, вперед! Посмотрим, чья возьмет! — подытожил Рамзан Кадыров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что осенью 2019 года Рамзан Кадыров на расширенном совещании в правительстве республики дал своим помощникам необычное поручение. Об этом журналистам рассказал его же помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. Дело касается журналиста «Новой газеты» Елены Милашиной.

- Мы не первый год наблюдаем нервные конвульсии журналистки Елены Милашиной по отношению к чеченцам, к успехам чеченского народа, к руководству республики. Рамзан Кадыров поручил нам, чтобы мы подумали и занялись обустройством личной жизни Елены. Оказывается, мы не понимали характер проблемы, позицию молодой и привлекательной девушки. И к счастью, нам Рамзан Ахматович раскрыл глаза на какие-то обиды личного характера Елены.

Напомним, недавно в «Новой газете» появилась публикация Милашиной «Чистка класса люкс. В Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова: в «секретных тюрьмах» - высокопоставленные чиновники и силовики». Эта информация возмутила чеченского лидера.

- Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это - 1000% ложь! Но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности. Люди и после полуночи гуляют на улицах, в парках и скверах, -- заявил Кадыров.

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