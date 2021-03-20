Пригожин предложил юридическую помощь Кадырову в борьбе с фейками «Новой газеты»

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что он с большим уважением относится к чести офицеров России и заслугам полка. Именно поэтому Пригожин предложил главе Чечни безвозмездную помощь своих юристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что считает своим долгом помочь главе Чечни Рамзану Кадырову в судебных разбирательствах с «Новой газетой». Причиной для этого стала публикация недостоверных материалов со стороны издания.

Пригожин сообщил, что он с большим уважением относится к чести офицеров России и заслугам полка. Именно поэтому и предложил главе Чечни безвозмездную помощь своих юристов:

- Уважаемый Рамзан Ахматович! «Новая газета» распространила недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Я считаю подобные публикации «Новой газеты» недопустимыми и преступными. Будучи истинным патриотом России и относясь с большим уважением к чести офицеров России и заслугам Полка, считаю своим долгом предложить Вам безвозмездную помощь и поддержку моей юридической службы в судебном разбирательстве с «Новой газетой», - Е.В. Пригожин 19.03.2021 г.

- Дорогой Евгений Викторович, очень приятно было получить от Вас слова поддержки! Особо признателен Вам и за предложенные услуги юристов. Спасибо, БРАТ! Вместе мы сила! У нас общие враги, мечтающие о слабой России. Но мы справимся с ними и, конечно, победим! В этом я не сомневаюсь, какие бы они планы ни строили. Все их старания и провокации обречены на провал. Мы это им показывали, доказывали и не отойдем от этих позиций ни на шаг. РОССИЯ, ПУТИН, ВПЕРЕД! – обратился глава Чечни Рамзан Кадыров к Пригожину.

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил, что представители газеты из-за обвинений в адрес сотрудников издания могут подать в суд на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Новая газета» в своих аккаунтах в соцсетях проводит голосование по поводу того, стоит ли редакции газеты подавать в суд на господина Кадырова. За иск к главе Чечни на 14:37 проголосовали 63,8% участников опроса во «ВКонтакте», 87,7% — в Twitter и 68% — в Telegram.

Тем временем этот инцидент уже успел прокомментировать и сам глава республики Рамзан Кадыров:

— Обращение к президенту России Владимира Путину так напугало редакцию одной из газет, что начали грозить мне судом. Это действительно смешно, потому, что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд. Вечно они что-то путают и не проверяют информацию. Слышали звон, да не знают, где он.

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