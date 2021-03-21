В высокогорном селе Дагестана сошла лавина

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В Дагестане на окраине Цахура – один из высокогорных аулов на северном склоне главного Кавказского хребта в долине реки Самур, сошла лавина. Село расположилось на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря. В нем проживают до 400 человек.

Отрезанными от мира, в настоящий момент прервано дорожное сообщение, оказались жители населенных пунктов Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур. Это 779 домов, где живут почти 4 тысячи человек, в том числе около тысячи детей.

Пострадавших после схода снежных масс нет, комментируют в МЧС республики. Дорогу обещают расчищать завтра, 22 марта, с 8.00 часов.

Кстати, недавно лавина сошла на 38 км дороги Агвали – Шаури – Кидеро (Цунтинский район).