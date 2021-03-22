Вице-премьер Чечни и экс-глава полиции Аргуна попали под санкции ЕС

Вице-премьер республики Висмурадов следом за Кадыров попал под санкции. Фото: instagram.com/za.vismuradov_95

Евросоюз вводит очередную «порцию» антироссийских санкций. На этот раз в санкционный список включены 11 физических лиц и четыре организации. В опале оказались и двое высокопоставленных лиц из Чечни: вице-премьер республики Абузайд Висмурадов и бывший начальник полиции Аргуна Аюб Катаев.

Санкции в отношении указанных лиц вводятся за нарушения прав человека в мире. В частности, за «преследование представителей ЛГБТ-сообществ Чечне».

Так, ранее Аюба Катаева «Новая газета» обвиняла в преследовании уроженцев Чечни из числа лиц нетрадиционной ориентации. Вице-премьер Висмурадов оказался в списке из-за того, что ранее был главой «Терека», отряда специального назначения.

Санкционные меры принимаются ЕС на фоне скандала после публикации в "Новой газете" рассказа сержанта Сулейманом Гезмахмаевым, который рассказал журналистам о пытках, якобы совершающихся на территории полка. Процесс, по словам сержанта, контролировал Висмурадов. При этом утверждается, что мотив преследования и задержания ряда местных жителей — нетрадиционная сексуальная ориентация.

Ранее сам чеченский лидер оказался в санкционном списке. Рамзан Кадыров попал под американские санкции в рамках «закона Магнитского» и оказался первым из пяти «наказанных» американским Минфином россиян. Напротив фамилии Кадырова указана формулировка «за нарушение прав человека», в которой разъяснены причины вводимых санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главред «Новой газеты» заявил, что собирается судиться с Кадыровым

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов допустил, что представители газеты из-за обвинений в адрес сотрудников издания могут подать в суд на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова (подробности).