В Северной Осетии пьяная мать утопила дочь, уснув с ней в ванне

Фото матери: ГУ МВД по РСО-Алания

Трагедия произошла в Моздоке в воскресенье, 21 марта. У себя дома мать пошла купаться вместе с 6-месячной дочерью и уснула, в результате чего девочка утонула.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ» от полицейских, беспечный родитель в тот момент была пьяна. Разбудил женщину супруг, вернувшийся домой. Вытащив ее из воды он увидел, что с женой в ванне лежала и дочь — уже мертвая.

Надо сказать, что помимо алкогольной зависимости на совести горе-матери судимость за кражу. Полиция Северной Осетии трижды добивалась лишения ее родительских прав.

В настоящее время следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В начале года в республике произошел схожий несчастный случай. 33-летняя мать случайно утопила 9-месячного сына, заболтавшись по телефону. Ребенок купался без родительского присмотра вместе с 2-летней сестрой.

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