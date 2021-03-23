Машины слетали с обрыва под тонной снега: Сход лавины в Дагестанском Цахуре попал на видео

Сход лавины в Цахуре. Фото: Минтранс РД

В Дагестане сошла очередная, четвертая по счету за последнее время, снежная лавина. На этот раз произошло все в дагестанском Цахуре. Лавиной накрыло около 300 метров проезжей части проселочной дороги. Сам момент схода лавины успели снять на видео местные жители.

- Сегодня в 14.30 на 37-м километре автомобильной дороги «Рутул – Лучек – Джиных» в селе Цахур Рутульского района сошла очередная снежная лавина. Дорога перекрыта на протяжении 300 метров, — сообщили в пресс-службе Минтранса по Республике Дагестан.

Устремившиеся с гор тонны снега буквально смели с дороги проезжающие автомобили. Под завалами снега оказались три машины. К счастью, обошлось без жертв.

Тем временем, из-за схода лавины отрезанными от внешнего мира оказались жители девяти горных селений: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур, а также служащие сразу двух пограничных застав.

Транспортное сообщение наладить быстро не обещают - сошло слишком много снега. Объем работ по расчистке проезжей части специалисты оценивают в несколько суток. И это лишь в том случае, если дорожникам не помешает возможный сход новых лавин. Работы могут быть завершены, в лучшем случае, к вечеру 25 марта.

- На данный момент приступить к очистке дороги от снега нет возможности, так как движение лавинных масс не прекращено, - сообщили в пресс-службе Минтранса Дагестана. - Ориентировочное время открытия проезда 18:00 25 марта.

В республиканском Мнтрансе попросили водителей, которые выезжают в горные районы в лавиноопасный период быть осторожнее и следить за сообщениями экстренных служб, а также не ездить в районы, где возможны сходы лавин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане на окраине Цахура – один из высокогорных аулов на северном склоне главного Кавказского хребта в долине реки Самур, сошла лавина

Село расположилось на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря и в нем проживают до 400 человек (подробности).