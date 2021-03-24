Как выглядит первая и последняя "Мисс Чечни" Замира Джабраилова: фото с подиума

Замира Джабраилова в 2006 году и на последнем показе в Москве. Фото: соцсети / скриншот видео

В 2006 году в Чечне провели первый и единственный конкурс красоты. Это мероприятие ознаменовало мир в республике. "Мисс Чечни" стала 14-летняя девочка Замира Джабраилова.

Замира Джабраилова вела одно время страницы в соцсетях, но быстро пропала. Фото: соцсети

Конкурс проходил в грозненской филармонии. На подготовку девушек ушла неделя. Когда на сцену вышли 20 претенденток (изначально их было 22, двух украли), Замиру Джабраилову сразу заметили. Те, кто был на мероприятии, говорил, что девочка сразу вызвала перешептывания в зале. "Номер восемь" была самой юной среди всех участниц. А самой старшей едва исполнилось 25 лет.

- В конкурсе хотели поучаствовать около 200 девушек. Все они были допущены до отбора по разрешению родителей. И никаких дефиле в купальниках и мини-юбках не будет, - рапортовали организаторы конкурса.

Девушки выходили в длинных нарядах. И соревновались в знаниях чеченской культуры.

Замира Джабраилова и другие участницы "Красы Чечни". Фото: misschechnya.ru

В тот вечер для публики выступали культовая поп-группа "Стрелки" и "Мертвые дельфины", солист которых - чеченец Артур Ацаламов. Вел же мероприятие Дмитрий Харатьян, именно он объявил, что обыкновенная девушка Замира Джабраилова победила.

О единственной "Мисс Чечня" было мало что известно. Росла в Волгограде, позже переехала с семьей в Грозный. Отец-милиционер трагически погиб на одной из операций и триумфа дочери не застал.

Замира Джабраилова на открытии проспекта имени Ахмата Кадырова. Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Узаков

За победу в "Красе Чечни" подростку вручили автомобиль Toyota, путешествие в Париж и шанс поучаствовать в "Красе России". Специально для чеченской участницы организаторы отменили часть с нижним бельем. Вместо этого девушки ходили в спортивной форме. Замира Джабраилов - на тот момент уже 15-летняя "Краса Чечни" и "Краса Кавказа" - вошла в десятку лучших.

Замира Джабраилова на "Красе России". Фото: vsenashimiss.blogspot.com

Потом чеченка куда-то пропала. А ведь успехи и амбиции сулили ей большую модельную карьеру. Вместо этого фотографии милой девушки растиражировали по фейковым страницам. По данным сервиса FindClone, в интернете больше ста аккаунтов во ВКонтакте содержат снимки Джабраиловой.

Только в 2010 году "Мисс Чечни" появилась в роли модели и представила коллекцию одежды "Ты в раю", которую разработали жена Кадырова и ее сестра.

Но больше за 11 лет о ней ничего не говорили. По одним сведениям, она работает в министерстве по молодежной политике Чечни. Но в ведомстве не подтвердили эту информацию. По другой информации, она все так же работает моделью, но уже у дочери Кадырова. Однако на последних показах ее не было видно. А по третьей версии, Замира вышла замуж и ведет тихую семейную жизнь.