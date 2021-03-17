Что случилось с опозоренной невестой борца Сидакова: из соцсетей пропали все фото

Заурбек Сидаков и Мадина Фото: соцсети

С момента скандальной свадьбы борца Заурбека Сидакова, на которой показали секс-видео невесты Мадины, прошло восемь месяцев. За это время жених успел в третий раз выиграть Чемпионат России и зарекомендовать себя для международных первенств. А что Мадина?

Скрин-фото этого видео Фото: СОЦСЕТИ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

В августе 2020 года, на второй день свадьбы, гостям торжества пришло видео с сомнительным содержанием. Девушка заигрывая позирует в нижнем белье. То язык покажет, то наведет камеру на грудь. Пикантный ролик был явно адресован не гостям торжества. Хоть и героиней видео оказалась невеста.

Кадры показали жениху, и тот побежал в комнату избранницы, где она должна была сидеть в соответствии с осетинскими традициями. Заурбек порвал с ней, по словам гостей, очень грубо, с применением физической силы. А после уехал в горы. Из-за скандала Мадине пришлось экстренно покинуть Осетию.

Мадина Фото: соцсети

Праздник, на который приехали сотни людей, был омрачен. Что это было - случайный слив, предостережение от фанатов борца или месть бывшего Мадины - доподлинно не известно.

КУДА СБЕЖАЛА НЕВЕСТА

Долго о Мадине ничего не слышали. Девушка удалилась из соцсетей и исчезла из жизни друзей. Появилась в сети она только спустя несколько месяцев. Не делая никаких заявлений, она продолжила жить.

Подписчики, однако, не раз выводили девушку на какие-то признания. К примеру, Мадина болеет за "Челси". И, возможно, скоро выйдет замуж.

Мадина часто думает о малой родине, но собирается покинуть Россию Фото: соцсети

- Есть планы возвратиться в Осетию?

- Есть планы уехать из страны, - ответила Мадина подписчику.

На днях она спрашивала, где можно срочно получить визу. Среди возможных вариантов, которые называла девушка, - США и Саудовская Аравия.

Фото: скриншот

Кроме того, после победы Заурбека Сидакова на чемпионате России по вольной борьбе красавица обозначила, как относится к бывшему жениху.

- Сидаков - чемпион?

- Был, есть и будет! Побойтесь Всевышнего и не пишите чушь. Вас не касается ничего, что происходило в моей жизни. Живите своей.

В марте 2021 года Мадина удалила все фото. Мотив не известен. Самая вероятная версия - ей надоело внимание со стороны земляков.

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