"Рынок шкур" по-кавказски: в сети нашли сотни интимных фото девушек из Чечни и Дагестана

Борьба народа со сливами помешала работе полиции Фото: Евгения ГУСЕВА

С появлением Telegram в интернете участились случаи распространения обнаженных фото и видео пользователей. В сети это называют "сливом". Северный Кавказ не стал исключением - в округе даже объявили войну администраторам местных аналогов популярного "Рынка шкур". "КП" разобралась, как устроен этот бизнес, кто за ним стоит и что бывает на Кавказе за "сливы".

БИЗНЕС С НУЛЯ

Посчитать число групп, которые сливают откровенный контент на Кавказе, невозможно. Удаленные паблики возрождаются из пепла и набирают аудиторию в нейтральных группах со смешными картинками. И таким образом от одной старой появляются три новых, две из которых - резервные.

Количество подписчиков варьируется от пары сотен до десятков тысяч. Обычно такие группы - только каталог с замыленным контентом. Настоящие сливы лежат в закрытых каналах. Вход в них - от 100 до 500 рублей. За такие деньги покупатель получает откровенный контент и контакты героя: от ссылок на соцсети до адреса и телефона.

Условия пользования приватным каналом/сообщения подписчикам

Нередко администрация заманивает подписчиков в приватные чаты, обещая закрыть основной канал. По наблюдениям корреспондента "КП", после таких манипуляций аудитория растет на 30-40 человек в сутки. В денежном эквиваленте это от трех до 20 тысяч рублей. Открытое сообщество, правда, так и не удаляют.

Приватные группы и каналы, как правило, набирают не более тысячи подписчиков. В одной из таких, к примеру, было 650 пользователей. Цена за вход менялась от 100 до 300 рублей в зависимости от размера аудитории. По ориентировочным подсчетам корреспондента "КП", администрация за 5 месяцев существования заработала около 100 тысяч рублей (без учета рекламы). После удаления "каталога" создатели избавляются и от приватной версии. Пользователям приходится платить за контент заново.

Однако это, оказывается, не единственный способ заработка.

СОРВАТЬ СВАДЬБУ ЗА ПАРУ КЛИКОМ

Первая подобная группа появилась еще в 2012 году и носила модное название "Курицы Махачкалы". В паблике молодые люди обличали девушек за непристойное поведение. Идею позже коммерциализировали, а иногда использовали для вымогательства.

- Весной этого года к нам обратилась девушка, - рассказывает корреспонденту "КП" Марьям Алиева. Автор блога "Дневник горянки" одной из первых стала освещать проблему "сливов". - Она рассталась с парнем, и он решил на ней заработать. Пообещал, что вставит в случайные фото с обнаженкой ее лицо и покажет миру. Когда за девушку вступилась подруга - такая же участь ждала и ее.

Откуп каждый раз увеличивался - от тысячи рублей и так далее, предельной отметки не было. Решить проблему удалось только через родителей обидчика. Парень угрожал, что его отец - влиятельный полицейский и, если что, отмажет. В действительности все оказалось иначе. Как только Марьям связалась с родней вымогателя, тот извинился перед жертвами и вернул деньги.

- В начале октября появилась другая девушка. Она встречалась с молодым человеком и посылала ему фото. Не то чтобы интимные - просто без платка. Они разошлись, и когда ее засватал другой - бывший нашел нынешнего и показал снимки. Свадьба сорвалась. Девушку начали шантажировать, ведь за такие фото ее могли и убить.

Спасать девушку решили через шариатский суд. Но обвиняемый легко ушел от ответственности.

- Собрались духовные лидеры [не из муфтията - прим.ред.], вызвали девушку с мамой и самого парня. Она рассказала свою историю. На что молодой человек ответил: "Клянусь Аллахом, я так не делал". И они поверили. Да я и не знаю, как они могли его наказать.

В обеих историях молодые люди угрожали выложить фото в "грязные паблики". Одним из таких был "Рачид". С подачи местного блогера против админов сообщества ополчился весь Дагестан.

- В ноябре ко мне обратилась пара девушек с просьбой помочь с блокировкой таких пабликов, - рассказывает "КП" блогер "Дибир Борода". Ранее он закрыл несколько сообществ с оскорбительными "глупыми шутками" про себя. - Я так понял, жертвой могла стать любая. Жена моего приятеля, к примеру, ехала с подругой в машине, и кто-то сфоткал их и выложил: "Наши гулящие". А они не при делах. Я решил, что это надо вырывать с корнем.

"Ручные" админы уже закрытых пабликов с шутками помогли Дибиру выйти на своих коллег. Кроме того, блогер объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей за сведения об управляющих. К слову, много кто попытался заработать на теме, но ни один не получил денег - давали мало информации.

"КП" пыталась связаться с админами "грязных" каналов. Но те наотрез отказывались говорить

- Кто эти админы?

- Как я понимаю, это люди, которых никогда ни во что не ставили. И они почувствовали власть, - говорит Марьям. - Разошлись не на шутку.

- Да это мелочь всякая, молодежь, - уверяет Дибир. - У них бизнес такой. Некоторые были за идею: очистить народ от неприличия через осуждение. Но потом увидели, что это приносит деньги, и стали зарабатывать.

За день до закрытия стало известно, что админа "Рачид" избила разъяренная толпа. Люди поверили, хотя это оказался фейк.

- Просто были реальные прецеденты, когда админов таких групп избивали. Люди были рады, - говорит Марьям. - Мы хотим, конечно, их наказать, но не физически, а уголовно...

ФОТО НЕ ВОЗБУЖДАЛИ ДЕЛА

- Долгое время сливы оставались вне правового поля, - продолжает Марьям. - Несколько девочек писали заявления в полицию. Им сказали: "Это же обычные фотографии. Скиньте им эту тысячу рублей. Хочешь я сам тебе эту тысячу дам". В Советском районном отделе вообще было отказано в возбуждении дела. Хотя налицо был факт шантажа и вымогательства. Это подтверждали скриншоты переписок.

Дибиру удалось закрыть "Рачид" и ее "дочки". Администраторы удалили весь контент и оставляли пост с извинениями. И это все осложнило работу полиции.

Прощание администратора "Рачида" в одной из "дочек". Отметим, что после удаления в сети появились новые "Рачиды"

- Так вышло, что я начал свое дело параллельно с полицией. Они вели расследование, а я их опередил, - признается Дибир. - И этим случайно помешал. Раньше МВД не могло возбудить дело из-за того, что было мало обратившихся. А теперь не будет хватать доказательств.

Правда, правоохранительные органы плотно взялись за проблему. 6 ноября СКР по Дагестану возбудил первое уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Фигурантом стал 29-летний администратор интернет-сообщества.

КАКИЕ СТАТЬИ МОГУТ ВМЕНИТЬ

Отвечает адвокат Вадим Афанасьев.

- Если это просто передача личной информации и демонстрация голого тела, то это "Нарушение неприкосновенности частной жизни". А если при этом демонстрируются половые органы [ниже пояса - прим.ред.] - это еще и статья 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"). Но вопрос о переквалификации дела может подниматься только после культурологической экспертизы порнографии, которая определит, эти материалы - порно или эротика. А в случаях с шантажом это статья "Вымогательство". Кроме того, будут смотреть, сколько было администраторов и шантажистов. Наверняка в некоторых примерах это будут организованные группы.

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