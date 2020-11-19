"Сядет пол-Дагестана": стала известна судьба админов, сливавших интимные фото девушек с Кавказа

Собеседник издания признался, что группа занималась вымогательством Фото: Евгения ГУСЕВА

После публикации "КП" о слитых в сеть интимных фото девушек с Северного Кавказа в редакцию поступило много сообщений. Многие осуждали беспринципных админов: "За деньги чью угодно честь продадут! А ведь позорить кого-то легче легкого. Сами вы позор. Противно жить с вами на одной земле".

Среди них было и обращение редактора сообщества, которое занималось вымогательством. Журналист поговорил с ним и узнал, кто и как управляет кавказскими аналогами "Рынка шкур".

ПЛОХОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

Мирза Омаров уже несколько лет ведет сеть дагестанских пабликов во ВКонтакте. В некоторых он администратор, в остальных - редактор.

- Когда-то мы собрали чат из 20 человек, - говорит Мирза. - Это админы разных дагестанских пабликов, редакторы, авторы постов. Почти у каждого есть свои сообщества во ВКонтакте или Telegram-каналы. Некоторые еще редактируют паблики тех, кто был в беседе. У меня, например, был доступ к "Rachid". Мне его дали просто так. Каких-то обязанностей у меня не было, заработка соответственно - тоже. Я отвечал на комментарии, расписывался на стенах профилей.

"Rachid" [имя Рашид на английском, читается как "Рачид" - прим.] стал самым заметным пабликом в скандале с "грязными группами".

- Заведовали пабликом четыре человека, которых я хорошо знаю, - признается Мирза. - Их не интересовали сливы: те были везде. Только в "Rachid" было больше пяти тысяч предложенных постов, из которых около половины - сливы. Они просто брали фото из профилей девушек и писали порочащий текст. Причем жертвами делали подписчиц, чтобы те обязательно написали. И тогда начинался шантаж. В день писало не меньше пяти девушек, за удаление платили от 200 до тысячи рублей. Это чуть ли не единственный заработок "Rachid". Но в отличие от других, они не угрожали, что снова закинут то же фото.

По словам Мирзы, когда админы Rachid узнали, что аккаунт одного из них на проверке полиции, то провернули трюк: выложили фейк-видео якобы с избиением владельца. Почти мертвая группа ожила: за день было около 600 тысяч посещений. Плюс сотни тысяч просмотров на видео с избиением. Потом техподдержка ВК закрыла группу за смену тематики.

Обращение управляющего прототипов "Rachid". После скандала некоторые администраторы продавали группы с таким названием и десятком тысяч подписчиков. Фото: ВК

Того самого администратора, чей аккаунт оказался на проверке, поймали из-за банковской карты. По словам Мирзы, жертвы скидывали деньги на его счет. После удаления сообщества админы ушли из социальных сетей. А вместо одного "Rachid" появилось больше сотни.

- Если начнут разбираться, то из-за сливов и шантажа пол-Дагестана сядет, - уверяет Мирза. - Но некоторым из ВК что-либо вменить будет трудно. Из-за правил соцсети они замазывали лица, не выкладывали личные данные. Да и у нас мало кто напишет заявление. Платили за удаление потому, что не хотели шумихи. Когда-то админов били. К примеру, бывшего владельца моей группы в 2018 году избили за посты. Но в последнее время такого не происходит.

По признанию Мирзы, средний возраст админов - 17-19 лет. Есть и школьники, но их сообщества еще небольшие. Обычно те, кто ведет развлекательную группу, управляют каналами со сливами.

- За сливами обычно идет молодежь. Но некоторые взрослые думают, что таким образом они найдут интересные им знакомства. Раньше администраторы "грязных групп" оправдывались тем, что очищают Дагестан. Как только появились деньги, они стали искать новые ходы для увеличения заработка. К примеру, указывали национальность девушки.

Где сейчас админы "Rachid" - Мирза не знает. Только один из них, чей аккаунт проверяет полиция, ведет другие группы и выходит на связь. Со слов собеседника издания, МВД пытается восстановить содержание удаленной группы, для чего отправило запрос во ВКонтакте. Остальные админы ушли в подполье и в соцсети не появляются. Отметим только, что Telegram-канал со сливами одного из них каждый день пополняется контентом.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В сети обнаружили сотни фотографий девушек из республик СКФО. Пользователи выкладывали их во ВКонтакте и Telegram. С одной группы администраторы зарабатывали около 100 тысяч рублей, потом удаляли ее и создавали заново. За 100-500 рублей человек получал контент без цензуры и личные данные девушки: ссылки на соцсети, номер телефона или даже адрес. Информацию либо получали бесплатно, либо покупали за 150-700 рублей.

Условия пользования приватным каналом/сообщения подписчикам

Некоторые зарабатывали на шантаже жертвы. Для девушки опубликованный слив - позор на всю жизнь. "КП" известны случаи, когда из-за этого срывались свадьбы. Чтобы уладить вопрос мирно и тихо, девушки платили. А тем, кто все-таки подавал заявление, зачастую отказывали в возбуждении уголовного дела. Не помогал и шариатский суд: шантажисты клялись, что так не делали, и их отпускали.

Правда, 6 ноября против админа «грязного» паблика все же возбудили первое уголовное дело. Подозреваемому вменяют статью "Нарушение неприкосновенности частной жизни". По словам юриста Вадима Афанасьева, за публикацию сливов и шантаж администраторов могут привлечь еще по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов" и "Вымогательство". Полный материал можно почитать по ссылке.

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