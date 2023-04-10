Казбек Сидаков. Фото: region15.ru

В Северной Осетии в ДТП погиб отец олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова – Казбек Сидаков. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в авторском Telegram-канале.

Заурбек Сидаков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Причина смерти отца Заубека Сидакова

По информации республиканского МВД, авария случилась на федеральной трассе под Бесланом утром 10 апреля. Водитель Toyota, разворачиваясь, не уступил дорогу Audi. От удара последнюю машину отбросило на встречку, где она столкнулась с «четырнадцатой». Медицинская помощь понадобилась четырем участникам ДТП: всем трем водителям и пассажиру Audi.

Фото с места ДТП: УМВД по Осетии

Накануне стало известно, что одним из участников аварии был Казбек Сидаков. Медики боролись за его жизнь, но он скончался.

Фото с места ДТП: УМВД по Осетии

Фото с места ДТП: УМВД по Осетии

– Казбек Таймуразович погиб в селе Зильги республики Северная Осетия – Алания в автокатастрофе. Ему было 56 лет, – пишет Аванян.

Остальные пострадавшие остаются в больнице. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Чем известен Казбек Сидаков

Казбек Сидаков, как и его сын, редко давал интервью. Самая известная запись его беседы с журналистами – это первые минуты после того, как Заурбек Сидаков стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе два года назад.

– Сейчас я могу на всю страну кричать, Сидаковы первые на всей планете. Олимпийский чемпион! Все, что я хотел в жизнь, есть, больше ничего [не надо], это самый лучший момент в жизни. Мой сынок – олимпийский чемпион, что может быть лучше, – говорил Казбек Сидаков со слезами на глазах.

По признанию мужчины, впервые он увидел своего сына спустя пять месяцев после рождения. Тогда он работал дальнобойщиком и задержался в рейсе на несколько месяцев. При первом взгляде Казбек был уверен, что его ребенок станет олимпийским чемпионом.