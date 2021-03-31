В Дагестане по делу о махинациях с маткапиталом арестованы семь человек

По делу о махинациях с маткапиталом проводятся задержания. Фото: СУ СКР по Дагестану

В Дагестане задержаны семь человек по делу о махинациях с маткапиталом. Решением суда подозреваемые в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере, все задержанные заключены под стражу.

- В рамках расследования уголовного дела задержаны семеро участников организованной преступной группы, по ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, а также на установление других участников организованной группы и привлечение их к уголовной ответственности, - рассказали в СУ СКР по Республике Дагестан.

Напомним, многомиллионные хищения средств материнского капитала были выявлены в подразделениях республиканского Пенсионного фонда России.

Как полагают следственные органы, в деле замешены не только сотрудники подразделений Пенсионного фонда, но и работники ЗАГСов, кредитных потребительских кооперативов, а также 34 женщины из числа местных жителей.

Следствие считает, что участники группировки выискивали женщин, которые за определенное вознаграждение оформляли по подложным документам свидетельства о рождении детей (которых на самом деле не было), получали сертификат на маткапитал, который в последствии обналичивался через потребительский кооператив. «Вырученные» деньги распределялись между всеми участниками группы.

По предварительным данным, участники преступной группы с 2019 года смогли обналичить порядка 20 миллионов рублей.

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В махинациях с маткапиталом замешаны сотрудники ЗАГСов, отделений ПФР и работники кредитных кооперативов (подробности).