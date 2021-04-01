В Дагестане завели дело о мошенничестве с субсидиями для молодых семей на 20 млн рублей

Молодые семьи стали жертвами мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане выявлен очередной факт мошенничества с субсидиями и маткапиталом. На этот раз государственные деньги были похищены при реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан».

По версии следствия, в 2018 году директор «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ», его подчиненные, а также сотрудники жилкооперативов решили подзаработать на госпрограмме.

Участники группы смогли обвести вокруг пальца 12 молодых семей и увести из бюджета порядка 20 миллионов рублей.

Схема была следующей: злоумышленники заключали с участниками государственной программы договора паенакопления. После внесения первичного паевого взноса в виде средств материнского капитала и личных сбережений, им выдавались сертификаты на государственную субсидию, которые обналичивались через счета подконтрольной фирмы.

В отношении директора «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ», а также других участников преступной группы, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». В домах и на рабочих местах подозреваемых проводятся обыски.

- В ходе следствия будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба, причиненного действиями подозреваемых бюджету Республики Дагестан и гражданам, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане задержаны семь человек по делу о махинациях с маткапиталом

Решением суда подозреваемые в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере, все задержанные заключены под стражу (подробности).