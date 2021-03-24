Силовики задержали еще одного пособника Шамиля Басаева, напавшего на Буденновск в 1995 году

Черхигов сменил паспортные данные, что позволило ему длительное время скрываться от правоохранительных органов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи завершили уголовное дело против Хазваха Черхигова, обвиняемого в терроризме, бандитизме, побеге из мест лишения свободы, убийстве, захвате заложников. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР России.

Выяснилось, что в июне 1995 года Черхигов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, 14 июня 1995 года, действуя в банде Басаева, Черхигов, а также другие боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 160 человек, совершили нападение на организации и жителей города Буденновска в Ставропольском крае.

Напомним, что этот день были убиты 129 человек, причинены травмы различной степени тяжести 317 жителям города, захвачены в заложники 1586 граждан.

Уничтожены и повреждены 198 машин, поврежден огнем Дом детского творчества, значительно повреждены здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений частных лиц.

Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму более 95 млн. неденоминированных рублей.

Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления Черхигов после совершенного нападения сменил свою фамилию на Исмаилов, а также необоснованно был документирован новым паспортом гражданина России.

Под новой фамилией он был осужден в 2011 году Истринским городским судом Московской области за совершение преступлений против собственности и общественной безопасности. Злоумышленник отбывал наказание на участке колонии-поселения ФКУ ИК-9 УФСИН России по Курской области, откуда в феврале 2013 года совершил побег.

Даже после всего этого Черхигов снова сменил паспортные данные, что позволило ему длительное время скрываться от правоохранительных органов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что заложники рассказали неизвестные подробности захвата больницы в Буденновске.

В числе главных свидетельниц, оставшихся в живых — 82-летняя Тамара Соколова, бывшая старшая медсестра терапевтического отделения, прожившая 6 дней в плену у террористов. В больнице Буденновска Тамара Кузьминична проработала 45 лет.

- Там Басаев при нас выдвинул требования вывести федеральные войска из Чечни и звонить родным, чтобы те шли на площадь. Пригрозил, что при невыполнении условий будет расстреливать заложников, больных, потом медработников, - рассказала она в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

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