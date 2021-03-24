На Северном Кавказе банда ответит за похищение человека, вымогательство и мошенничество

В апреле 2018 года трое жителей Чечни, уроженец КБР и другие лица создали банду для совершения тяжких и особо тяжких преступлений против свободы и имущества.

Сначала они похитили в дагестанском городе Избербаш жителя Нальчика Кабардино-Балкарской Республики, применяли к нему насилие, опасное для жизни и здоровья.

И за освобождение потребовали у его родственника передать им право собственности на земельный участок с недостроенной гостиницей на территории Республики Дагестан. Незаконно завладев указанным имуществом, соучастники освободили «пленника». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.

Кроме того, в январе 2020 года эти же злоумышленники обманным путем похитили у жительницы Нальчика более одного миллиона рублей. Во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО трое соучастников задержаны в городе Нальчике.

При них обнаружили пистолет Макарова (ПМ) и автоматический пистолет Стечкина (АПС). Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Против них возбуждены уголовные дела по статьям: «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений», «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью получения имущества в особо крупном размере», «Хищение путем обмана денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевске гендиректор ООО Винзавод «Надежда» скрыл от налоговой более 460 млн рублей. Сейчас следователи принимают меры для возмещения причиненного ущерба, а также продолжают собирать необходимые доказательства.