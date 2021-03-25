«В роддом - с мигалками»: на Ставрополье инспекторы ДПС помогли роженице добраться до больницы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Семья с беременной супругой из Георгиевского округа Ставрополья ехали в соседний населенный пункт. Во время поездки у будущей матери внезапно начались схватки.

Супруги испугались, что не успеют доехать до больницы из-за пробок, связанных с ремонтом путепровода в городе Минеральные Воды, поэтому решили обратиться за помощью.

К счастью, на автодороге Кочубей-Минеральные Воды патрулировали лейтенант полиции Александр Черкасов и старший лейтенант полиции Артур Джелкайдаров.

К ним прибежал взволнованный водитель, который объянил, что в салоне автомобиля находится его беременная жена, которая вот и родит.

Включив специальные сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, инспекторы ДПС в считанные минуты сопроводили автомобиль прямо к родильному отделению города и передали роженицу в руки медиков.

Через час на свет появился мальчик весом 3,5 килограмма. Малыша назвали Матвей. Об этом наряду сообщил счастливый отец новорожденного, который поблагодарил полицейских за оказанную помощь.

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