Минздрав выявил ошибки медперсонала в районной больнице Ставрополья, где умер младенец

Будущая мать настояла на кардиотокографию, результаты показали, что малыш в порядке. Однако молодую женщину пугало, что ребенок не шевелится больше Фото: Архив "КП"

История 28-летней жительницы города Благодарный Ставропольского края Елены Капустянской взбудоражила общественность после того, как сама героиня рассказала об этом в сети.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, что девушка готовилась стать матерью первенца. Вместе с мужем они приезжали в краевой центр, чтобы тщательно сдать все необходимые анализы, сделать скрининги по беременности.

- Последний пренатальный скрининг показал, что беременность протекает без осложнений, у малыша не было патологий. 25 января муж привез меня с вещами, чтобы положить меня на сохранение в районную больницу, где я состояла на учете. Первая беременность, хотела находиться под присмотром медиков. Меня осмотрел врач и сказал, что родовые пути к родам пока не готовы. Меня подключили к капельнице, чтобы посмотреть какие грядут изменения. У меня был срок – 39 недель и 2 дня. Так, несколько дней меня и «прокапывали», но потом я стало себя плохо чувствовать. Я сказала врачам, что ребенок не шевелится. Во время беременности мне ставили диагноз: «Умеренное маловодие при беременности». Врачи знали, что мне опасно «перехаживать», - рассказала корреспонденту «КП-Северный Кавказ» Елена Капустянская.

Фото: личный архив героя публикации Елены Капустянской

Будущая мать настояла на кардиотокографию, результаты показали, что малыш в порядке. Однако молодую женщину пугало, что ребенок не шевелится больше:

- Я просила их сделать «кесарево», меня беспокоило, что малыш до сих пор не шевелится. Врачи отвечали, что в этом нет необходимости: «Плод не крупный, ты здоровая женщина, бедра широкие, сама родишь».

По словам Елены, 30 января до 41 недели беременности другой дежурный врач после ее жалоб осмотрела будущую мать и приняла решение об экстренном кесаревом сечении.

- Я проснулась уже в палате, мне сообщили, что ребенок родился живым, сделал четыре вздоха, но у него не раскрылись легкие и через час и 50 минут он умер. Врачи объясняли, что причиной смерти малыша могла послужить внутриутробная инфекция. Но вся беременность проходила благополучно. Врачи говорили, вот вскрытие вам и покажет. На вскрытии присутствовали муж и моя мама. Когда патологоанатом вскрыл малыша, сказал, что впервые видит, что ребенок полностью здоров, без патологий. Просто не раскрылись легкие. Они же меня «прокесарили» в 40 недель, а так как у меня было умеренное маловодие, думаю, что ребенок мог просто «захлебнуться». Почему мне раньше не сделали кесарево? – рассказывала в беседе с «КП-Северный Кавказ» в феврале 2021 года жительница Ставрополья.

Фото: личный архив героя публикации Елены Капустянской (палата, в которой лежала будущая мать)

Напомним, что тогда эту ситуацию оперативно прокомментировали в Минздраве Ставрополья. Там ответили, что «по фактам, указанным в публикации, министерством здравоохранения Ставропольского края будет проведен ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности».

Наконец, на днях Елена Капустянская получила письмо, в котором сказано, что «Министерством здравоохранения Ставропольского края в установленном порядке рассмотрено ваше обращение, поступившее из аппарата правительства Ставропольского края в наш адрес, по вопросам оказания медицинской помощи в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Благодарненская районная больница».

Проверка Минздрава после смерти ребенка в районной больнице показала нарушения в порядке оказания медицинской помощи, следует из письма первого замглавы министерства Юрия Литвинова:

- Специалистами МЗ СК, с целью оценки качества оказанной Вам медицинской помощи, изучена необходимая медицинская документация, получены объяснительные медицинского персонала, оказывавшего Вам помощь. В ходе проверки специалистами выявлены дефекты в организации лечебно-диагностического процесса в части полноты лабораторно-инструментальных методов исследований и своевременности осуществления медицинских манипуляций. По завершению проверки руководителю медицинской организации будет выдано предписание по устранению выявленных нарушений и принятию мер административного реагирования в отношении лиц, их допустивших, - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра здравоохранения Ставрополья выразил соболезнования Елене и ее родным:

- Приносим искренние соболезнования с постигшим Вашу семью горем.

Сама Елена продолжает ждать и верит, что «виновные в этой трагедии понесут наказания»:

- Моего ребенка никто мне не вернет, но врачей, считаю, нужно наказать за халатность.

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