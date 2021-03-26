Жизни жителей труднодоступных селений Дагестана спасают московские врачи

Жителям дагестанских селений стала доступна медицинская помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дагестане с 2020 года реализуется благотворительный проект «Здоровое село», в рамках которого специалисты из Москвы помогают жителям труднодоступных селений республики.

Бригады врачей из московских клиник систематически выезжают в села, чтобы провести осмотр жителей, которые лишены квалифицированной медицинской помощи из-за ее недоступности. На сегодняшний день врачи осмотрели более 2,5 тысяч жителей, многим оказана своевременная помощь.

- С начала реализации проекта было осуществлено три выезда, осмотрены жители пяти сел, пациентам назначено квалифицированное лечение, - рассказал «Комсомольской правде» Загир Агамов, руководитель проекта «Здоровое село», кандидат медицинских наук, обладатель статуса «Московский врач».

По словам Загира Агамова, 50 пациентам потребовалось высокотехнологичное лечение, их по квотам оформили на лечение в различные клиники Москвы.

Специалисты московских клиник осматривают селян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свою работу над проектом доктор Агамов начал во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции, летом 2020 года. Тогда он трудился в «красной зоне» перепрофилированного учреждения ДЗМ филиала № 4 городской поликлиники № 115, спасая жизни пациентов, подхвативших новую опасную заразу.

Как признается врач, именно тогда он по-иному увидел ценность жизни и переосмыслил отношение к здоровью людей.

На сегодняшний день к автору проекта с просьбой оказать помощь обращаются, как сами жители горных районов Дагестана, так и руководство сельских больниц, а также главы селений. Систематически поступают обращения и от жителей других республик Северного Кавказа, которым стало известно об успешно реализуемом медицинском проекте.

Проект реализуется на средства руководителя проекта Агамова, полученные им в 2019 и 2020 годах от грантов.

В планах руководителя благотворительного проекта «Здоровое село» привлечение к работе большего количества специалистов. Уже начата работа по формированию волонтерского движения из числа медицинских специалистов, готовых на безвозмездной основе оказывать помощь жителям селений Дагестана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МВД Дагестана просит помощи в спасении ребенка

Сына дознавательницы МВД может спасти от смерти только самый дорогой укол в мире (подробности).