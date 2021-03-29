«Я очень сильно хочу жить»: лишившаяся ноги фельдшер со Ставрополья собирает деньги на протез

22-летняя фельдшер Алина Афанасиади Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История трагедии 22-летней жительницы Ставрополья началась 11 марта. В этот вечер фельдшер скорой помощи Ессентуков Алина Афанасиади дежурила на работе.

В тот вечер водитель ВАЗ-21130 на большой скорости сбил сначала ее, а потом и вовсе врезался в машину скорой помощи.

Позже в пресс-службе регионального УГИБДД уточнили, в результате ДТП пострадали три человека. 22-летняя Алина получила тяжелейшие травмы ног. В больницу отвезли и 29-летнего водителя и 18-летнего пассажира автомобиля легковушки.

Больше всех в этой аварии пострадала Алина. Врачам пришлось ампутировать ей правую ногу. Также фельдшер сломала копчик и левую ногу.

Ставропольчанка вынуждена искать деньги на вторичный многофункциональный протез ноги стоимостью три миллиона рублей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я и сама не была готова к тому, что в одну из рабочих смен потеряю ногу и получу в подарок множество дополнительных проблем, страхов и боли, - делится она

Сейчас 22 – летняя Алина проходит лечение в одной из больниц Ставрополя. Девушке оказывают помощь и предоставляют все необходимые лекарства. Но ставропольчанка вынуждена искать деньги на вторичный многофункциональный протез ноги стоимостью три миллиона рублей. У семьи Алины таких денег нет, а квота на него не распространяется:

- Мне 22 и я очень сильно хочу жить. А для того, чтобы жить, мне нужна помощь. К великому сожалению, моя семья не обладает возможностью собрать достаточно средств на лечение и реабилитацию. Поэтому я прошу помощи у вас. На данный момент мои друзья и просто хорошие люди помогли собрать 20к рублей. Но это ничтожно мало. Поэтому я надеюсь на ваше понимание. И поддержку. Поможете мне снова дышать полной грудью? – обращается Алина к землякам.

Сейчас 22 – летняя Алина проходит лечение в одной из больниц Ставрополя Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На сегодняшний день благодаря коллегам и неравнодушным людям девушке удалось собрать треть суммы. Но для достижения цели осталось чуть меньше 2 миллионов. Что касается водителя легковушки, то он сейчас ждет следственного эксперимента и суда. Дело в том, что специалисты еще не могут взять показания до улучшения состояния пациентки Алины.

На сегодняшний день благодаря коллегам и неравнодушным людям девушке удалось собрать треть суммы Фото: Из личного архива

Тем временем в соцсети жители Ставрополья поддерживают девушку, переживают за нее и желают скорейшего выздоровления:

- Крепись Алина, ты сильная. Ты еще сама многих будешь спасать лечить и восстанавливать, наш маленький доктор!

- Друзья, общими усилиями на данный момент мы собрали уже больше 300 тысяч рублей. Спасибо Вам огромное! – отвечает им Алина.

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