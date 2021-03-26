На Ставрополье воспитательница детсада жестоко избила ребенка за отказ спать

По словам матери ребенка, малыша тошнит, у него болит лицо и уже видны синяки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вопиющий случай произошел 25 марта в детском садике №40 в городе Георгиевске Георгиевского округа Ставрополья. Мать одного из малышей пришла за своим сыном и увидела красный отпечаток на его щеке.
К удивленной женщине подошла воспитательница и отвела ее в сторону.
- Извините, я не рассчитала силы и ударила его за то, что не хотел спать в обед, - объяснила она матери.
Мама мальчика была в шоке от состояния маленького сына. Он испуганно смотрел на женщин. По словам матери, у ребенка был синяк под глазом, поцарапанная щека:
- Видно, что его швыряли, кидали в сторону. На теле сына видны обхваты. Первым делом я обратилась к заведующей дошкольного учреждения. Она мне сказала, что вынесет воспитателю выговор. Слишком мягкое наказание, подумала я, глядя на избитого сына. В этот же день я сняла ребенка на видео и стала этот ролик публиковать в местных пабликах. После этого мне позвонила заведующая детсада и сказала, что эту воспитательницу уже уволили.
Фото из открытых источников
По словам матери, сейчас малыша тошнит, они уже обратились к медикам за помощью. Есть подозрения на сотрясение мозга.
Утром 26 марта в Следственном комитете Следственного управления СКР России по Ставропольскому краю началась проверка по факту избиения ребенка в детсадике города Георгиевска:
- Следственный отдел по городу Георгиевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю начал проверку вышеуказанных сведений. Следователи СКР дадут уголовно-правовую оценку действиям работников детского сада, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении.
По результатам проведения всех проверочных действий будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в краевом ведомстве.
Этим делом заинтересовалась и региональная прокуратура. После начала прокурорской проверки работника отстранили.
Однако, позже мать избитого малыша пожаловать в сети, что администрация детского сада позвонила ей и попросила пока не приводить малыша в дошкольное учреждение. А спустя пару часов история приобрела более любопытные факты:
- Ко мне сейчас пришла заведующая детского сада, предлагала деньги, чтобы «замять» это дело. Вот такая ситуация происходит, - рассказала мама избитого малыша.
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Поводом для этого послужило видео, которое попало в сети (подробнее)