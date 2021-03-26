В Георгиевске СКР начал проверку информации об избиении ребенка в детском саду

В сети появилось видео, на котором женщина сообщает об избиении ее сына воспитателем в детском саду в Георгиевске.

Следственный отдел по городу начал проверку этих сведений. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям работников детского сада, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении.

По результатам проведения всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе отстранили от занятий учительницу, назвавшую школьника мразью.

После этого комитет образования администрации Ставрополя оперативно организовал проверку по факту инцидента. Скандал произошел после того, как в соцсетях стали распространять аудиозаписи, где учительница на повышенных тонах разговаривает с детьми, называя их «животными».

Также педагог называет одного из школьников «идиотом», «мразью», повелевая ему «заткнуться».