Два инспектора и их начальник получили сроки за взятки на Ставрополье

Михаил Потапенко

В Предгорном районе вынесли приговор трем экс-сотрудникам ГИБДД Ессентуков - инспекторам Роману Бородину и Алексею Бякову, а также их начальнику Михаилу Потапенко. Об этом рассказал источник "КП" в районном суде.

Бородин и Бяков в мае 2016 года во время патрулирования остановили грузовик, который под видом дизеля вез спирт. За взятку в 300 тысяч рублей они отпустили транспорт. Через пару дней на ночном дежурстве около поселка Ясная Полина инспекторы остановили случайного автомобилиста. Бородин и Бяков стали требовать от водителя деньги за выдуманное нарушение ПДД. В противном случае те грозились административным протоколом о сопротивлении сотрудникам полиции. Чтобы избежать проблем, водителю пришлось заплатить 15 тысяч рублей.

После задержания всех сотрудников уволили из ГИБДД.

- В ходе следствия установили, что подсудимые действовали по советам замкомандира спецбатальона ДПС Михаила Потапенко. Бякова и Бородина судили за получение взятки в крупном размере и организованной группой, а Потапенко - за пособничество. Суд поддержал позицию гособвинителя, - рассказал собеседник "КП".

Судья приговорил Бякова и Бородина к 8,5 годам строгого режима. Их начальнику досталось меньше - 7,5 лет. После освобождения им будет запрещено работать в органах в течение 2-2,5 лет.

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