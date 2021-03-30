Еще один участник банды Басаева и Хаттаба получил 14 лет колонии строгого режима

По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Ставропольского края Мавлимберди Акбулатов признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также в бандитизме и вооруженном мятеже. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Выяснилось, что в середине июля 1999 года Акбулатов добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и активно участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Правоохранители в это время обеспечивали общественную безопасность и наводили конституционный порядок на территории Ботлихского района Республики Дагестан.

Суд назначил Акбулатову наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Сейчас по уголовному делу привлекаются еще четверо участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды.

Расследование уголовного дела продолжается, принимаются активные меры для установления других соучастников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что следователи завершили уголовное дело против Хазваха Черхигова, обвиняемого в терроризме, бандитизме, побеге из мест лишения свободы, убийстве, захвате заложников.

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