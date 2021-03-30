Под Ставрополем в больницу с признаками кишечного расстройства обратились 55 человек

Все они попали в больницу с признаками кишечного расстройства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В участковую больницу села Марьины Колодцы Минераловодского городского округа Ставрополья обратились 55 человек с признаками отравления. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, среди пострадавших 30 детей. Госпитализировано в участковую больницу семь человек.

Все они попали в больницу с признаками кишечного расстройства.

В пресс-службе ведомства отметили, что состояние у всех оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Пока неизвестно, чем именно отравились десятки жителей одного ставропольского села.

Тем временем по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка по факту массового отравления жителей села Марьины Колодцы.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На место происшествия выехал Минераловодский межрайонный прокурор для координации работы правоохранительных и контролирующих органов.

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