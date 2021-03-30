Губернатор Ставрополья прокомментировал массовое отправление жителей села Марьины Колодцы

Сейчас все пострадавшие находятся в Минераловодской районной больнице. Им оказывается вся необходимая помощь. Угрозы их жизни нет Фото: Архив "КП"

В селе Марьины Колодцы Минераловодского горокруга 30 марта зафиксированы случаи пищевого отравления. За медицинской помощью обратились 39 человек, в том числе 24 ребенка. 8 взрослых были госпитализированы с признаками кишечной инфекции.

Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:

- По моему поручению в село уже направлена специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Медики совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят тщательное эпидемиологическое расследование, - добавил глава региона.

Сейчас все пострадавшие находятся в Минераловодской районной больнице. Им оказывается вся необходимая помощь. Угрозы их жизни нет.

Кроме того, в участковой больнице села Марьины Колодцы развернут инфекционный госпиталь на случай, если будут выявляться новые факты заболевания.

О состоянии пациентов и ходе эпидрасследования мне регулярно докладывает министр здравоохранения края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца организована проверка по факту массового отравления жителей села Марьины Колодцы.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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